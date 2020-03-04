Dodo kuşu özellikleri - Nesli neden tükendi? Dodolar hakkında kısa bilgiler

Dodo kuşları hep Hint Okyanusu’ndaki Maurutius adasına özgü ve uçamayan bir kuş türüdür. En son 1662 senesinde karşılaşılan bu kuş türü hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor. Özellikle gözlemlenen veriler oldukça tutarsız ve açıklayıcı olmayan yetersiz çizimler mevcuttur. Yine de aşağı yukarı tahminlerle bazı görseller hayvanların görünüşü hakkında bilgi veriyor.

Dodo Kuşu Özellikleri

Bugüne kadar pek çok farklı bölgeden kemikler toplanarak müzelerde sergilenen Dodo kuşu için, uzmanlar tarafından ele alınan çalışmalar doğrultusunda bazı bilgiler öne çıkıyor. Özellikle bu kuşun fiziksel özellikleri ile beraber yaşam biçimi hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşılmış durumdadır.

Dodo kuşları özellikle yavaş hareket eden hayvan türleri arasında gelmektedir. Ayrıca uçamayan ve deniz kıyılarında yaşayan canlılardır. Yapılan araştırmalar cinsel erişkin hale gelebilmelerinin yıllar aldığını gösteriyor. Bunun temel sebeplerinden biri olarak bölgede yırtıcı hayvan bulunmaması gösteriliyor.

Nesli Neden Tükendi?

Dodoların nesli tükenmesinin temelinde insanlar olduğu düşünülüyor. Avlanma sebebi ise nesli tükenen Dodo kuşlarını avlayanlar ise insanlar değildi. Daha çok insanların gemisiyle buraya gelen maymunlar, domuz ve geyik ile farelerden olduğu bilinmektedir. Yaşadıkları bölgede yırtıcı hayvan olmadığı için hantal ve iri olan Dodo kuşları, bu sebepten dolayı kolayca avlandılar. Ayrıca genelde Dodo kuşları yumurtalarını yüzeye bıraktıkları biliniyor. Yumurtalar korunaksız bir şekilde ortada kalıyor. Böylece yumurtalar farklı yırtıcı hayvanlar tarafından yok edilmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor. Tabii hala tam olarak kesin bilgi bulunmuyor.

Dodolar Hakkında Kısa Bilgiler

Eski dönemlerde yaşadıkları bölgelerde elde edilen kemiklerle Dodo kuşlarının bazı özellikleri ortaya çıkarılmış durumda.

- Fiziksel olarak oldukça hantal ve iri hayvan oldukları biliniyor.

- Bölgede yırtıcı hayvan olmadığı için kaçma gibi bir güdü kazanmamışlar.

- Yumurtalarını genelde yüzey kısımlara bırakırlar.

- Sakin yapılı ve çok fazla hareket etmeyen hayvanlar olarak biliniyorlar.

- Tarihsel kayıtlar tüylerinin gri olduğunu gösteriyor.

- Genelde Dodo kuşları mart ayında tüylerini dökmektedir.

Bu gibi farklı özellikleri nedeniyle genelde avlanmaya müsait hayvanlardı. Bölgede herhangi bir yırtıcı olmaması ve insanların gemisi ile gelen yırtıcı hayvanların etkisiyle, yapılan tahminlere göre kısa sürede türleri son buldu.

Dodo Kuşlarının Üreme Özellikleri

Yapılan incelemeler Dodo kuşlarının Ağustos ayında yumurta çıkardıklarını gösteriyor. Çok kısa süre içerisinde yetişkin boyutlara ulaştığı bilinmektedir. Bu hızlı evrim kasırgalar adaya vurduğunda onlara kaçmaları için bir fırsat tanımış olabilir. Diğer yandan cinsel erginliğe ulaşması ise yıllar almış olma ihtimali üzerinde duruluyor. Bu durum bölgede herhangi bir yırtıcı olmadığı için kaçmaya gerek olmadan sakin bir yaşam sürmelerinden kaynaklanmaktadır. Her ne kadar çok fazla bilgi bulunmasa bile üreme konusunda, yaklaşık olarak bilgiler bu şekilde uzmanlar tarafından ortaya çıkarılmış durumda.

Dodo Kuşlarının Tarihi

Hint Okyanusu’ndaki Maurutius adasında yaşamını sürdürmüş olan Dodo kuşları, yaklaşık olarak 350 yıl kadar önce nesli tükendi. En son ise 1662 yılında kanıtlar eşliğinde bazı yetersiz çizimler ve veriler ile görüldüğü biliniyor. Bundan sonraki yıllarda herhangi bir tarihsel kayıt ya da bilgi bulunmuyor. Ancak bölgedeki kemiklerin toplanması ve bir araya getirilmesi ile yapılan incelemeler, Dodo kuşunun özellikleri ve üremesi konusunda bazı bilgileri sunmaktadır. Aynı zamanda aşağı yukarı fiziksel özellikler açısından da bilgiler yer alıyor.