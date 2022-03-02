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    YaşamCemre toprağa düştü mü, üçüncü cemreye ne zaman düşecek? Cemre düşme tarihleri!
    HaberlerYaşam Haberleri Cemre toprağa düştü mü, üçüncü cemreye ne zaman düşecek? Cemre düşme tarihleri!
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    Cemre toprağa düştü mü, üçüncü cemreye ne zaman düşecek? Cemre düşme tarihleri!

    İkinci cemre düştü mü, cemre toprağa ne zaman düşecek? Baharın müjdeleyicisi cemre sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşüyor. İlk cemre 19-20 Şubat 2022 tarihlerinde havaya, ikinci cemre ise 26-27 Şubat tarihlerinde havaya düşmüştü. Üç cemre tamamlanınca bahar geliyor. Peki, üçüncü cemre ne zaman düşecek?

    02.03.2022 - 11:20 |
    Cemre toprağa düştü mü, üçüncü cemreye ne zaman düşecek? Cemre düşme tarihleri!

    Üçüncü cemre ne zaman düşecek? İlkbaharın müjdecisi cemrenin ilki 19-20 Şubat 2022 tarihlerinde havaya ikincisi, 26-27 Şubat tarihlerinde havaya düşmüştü.

    ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

    Üçüncü cemre ise 5-6 Mart 2022 tarihlerinde toprağa düşecek. Böylelikle cemre düşmeleri tamamlanmış ve kış geride bırakılmış olacak.

    CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

    Cemre, ilkbahar başlangıcında yedişer gün arayla önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelecek taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.

     

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