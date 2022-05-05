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    YaşamCamiden şamdan çaldı! Görüntülenmekten kurtulamadı
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    Camiden şamdan çaldı! Görüntülenmekten kurtulamadı

    İstanbul'da bir kişi, Ümraniye ilçesinde iki gün arayla iki ayrı camiden şamdan çaldı. Güvenlik kamera görüntülerinden faile ulaşan polis, zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

    05.05.2022 - 08:31 | | İHA
    Camiden şamdan çaldı! Görüntülenmekten kurtulamadı

    Edinilen bilgiye göre, 19 ve 21 Nisan’da Ümraniye ilçesi Esenkent ve Kazım Karabekir Mahallesinde faaliyet gösteren iki ayrı camiden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce şamdanlar çalındı. Mabetlerden şamdanların çalındığını fark eden cami imamları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Camilerdeki güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi. Elde edilen görüntülerde hırsızın, camilere girerek şamdanları yerinden söküp götürdüğü anlaşıldı.

    Failin izini süren polis, hedefe Beykoz’da ulaştı

    Adım adım izi sürülen failin 29 yaşındaki R.Ö. adlı bir sabıkalı olduğu tespit edildi. Her yerde aranan şamdan hırsızı R.Ö., önceki gün Beykoz’da yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan şamdanların akıbetine ilişkin daha ayrıntılı bilgi paylaşılmazken, emniyete götürülen zanlının, hırsızlık ve benzeri suçlardan 21 ayrı sabıka dosyasının olduğu ortaya çıktı. Polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün “İş Yerinden” ve “Mabedden Hırsızlık” suçundan mahkemeye sevk edilen R.Ö., adli makamlarca tutuklanarak hapse mahkum edildi.

    Olay anları camideki güvenlik kameralarına yansıdı

    Öte yandan, camilere dadanan ve şamdanları çalan hırsız, güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı. Elde edilen görüntülerde, R.Ö. adlı şüphelinin, camiye girdiği ve şamdanları yerinden sökerek alıp götürdüğü görülüyor.

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