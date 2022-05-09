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    YaşamBitlis'te 'hırsızlık' operasyonu; 8 gözaltı
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    Bitlis'te 'hırsızlık' operasyonu; 8 gözaltı

    Bitlis'in Güroymak ve Ahlat ilçesinde jandarmanın hırsızlık şüphelilerine yönelik düzenlediği operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

    09.05.2022 - 12:18 |
    Bitlis'te 'hırsızlık' operasyonu; 8 gözaltı

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, küçükbaş hayvan, bakır kablo, fens teli ile demir direk çalan şüphelilere yönelik Güroymak ilçesinin Şirintepe Mahallesi ve Gölbaşı köyü ile Ahlat ilçesine bağlı Burcukaya köyünde operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda O.B., H.S., A.S., D.A., O.K., H.S ve U.K. çalınan malzemelerle yakalanıp, gözaltına alındı. Saka köyündeki yol kontrolünde de durdurulan araçtan 100 kilogram bakır kablo çıktı. Gözaltına alınan sürücünün adresinde yapılan aramada ise 1 demir kesme makası, 2 kerpeten, 8 pense ve 3 kargaburnu ele geçirdi. Toplam 8 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi

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