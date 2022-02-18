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    YaşamBakırköy’de korkutan yangın: Evde mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
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    Bakırköy’de korkutan yangın: Evde mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

    Bakırköy’de 4 katlı binanın 3. Katında çıkan yangında, odanın içinde mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Kısa sürede söndürülen yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

    18.02.2022 - 07:36 | | İSTANBUL (İHA)
    Bakırköy’de korkutan yangın: Evde mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

    Yangın, saat 04.15 sıralarında Bakırköy Osmaniye Mahallesi Aralık Başı Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın 3. katında çıktı. İddiaya göre, iki arkadaşın birlikte kaldığı dairede bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Komşuların dumanları görmesi üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

    Bakırköy’de korkutan yangın: Evde mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

    Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri daire içinde dumandan etkilenen 2 kişiyi bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Oda içinde çıkan yangını, itfaiye ekipleri kısa süreli çalışma sonrası söndürdü.

    Bakırköy’de korkutan yangın: Evde mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı


    Polis ekipleri yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlattı.

    Bakırköy’de korkutan yangın: Evde mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

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