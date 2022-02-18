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    YaşamBakan Soylu'nun dayısı, son yolculuğuna uğurlandı
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    Bakan Soylu'nun dayısı, son yolculuğuna uğurlandı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, hayatını kaybeden dayısı Ali İhsan Reis (85), Samsun'un Bafra ilçesinde toprağa verildi.

    18.02.2022 - 15:16 | | Tayfur KARA-Emre ŞAHİNOL/ BAFRA (Samsun), (DHA)
    Bakan Soylu'nun dayısı, son yolculuğuna uğurlandı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, kronik rahatsızlıkları nedeniyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören dayısı Ali İhsan Reis, dün sabah hayatını kaybetti.

    Bakan Soylunun dayısı, son yolculuğuna uğurlandı

    Reis, Bafra ilçesi Darboğaz Camisi'nde cuma vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi. Cenazeye, Bakan Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan yardımcıları Mehmet Ersoy ve Tayyip Sabri Erdil, milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Fuat Köktaş, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze sonrası Bakan Soylu, kentten ayrıldı.

    Bakan Soylunun dayısı, son yolculuğuna uğurlandı

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