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    Babasını mermerle öldürdü!

    Antalya'da para nedeniyle tartıştığı babası Mehmet Fuat Saral'ı (61) başına mermer vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Ali Yılmaz (23) tutuklandı.

    24.04.2022 - 15:43 | | Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)
    Babasını mermerle öldürdü!

    Olay, 22 Nisan'da saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi, Ermenek Mahallesi, Rauf Denktaş Caddesi’nde, kullanılmayan bir kokoreç dükkanında meydana geldi. İş yeri sahibi Cemil G. ile dükkanda kalan Mehmet Fuat Saral'ın yanına bebekken evlatlık verdiği oğlu Mehmet Ali Yılmaz, para istemek için geldi. Baba ile oğul tartışmaya başlayınca, iş yeri sahibi Cemil G. dışarı çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Ali Yılmaz, babası Saral'ın başına mermerle vurdu. Cemil G.'nin cep telefonunu da kıran Mehmet Ali Yılmaz, ayakkabılarını giymeden yalın ayak olay yerinden uzaklaştı. Gürültüyü duyan esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mehmet Fuat Saral'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

    Cemil G. ile çevredekilerin ifadelerine başvuran ekipler, kısa süre sonra Mehmet Ali Yılmaz'ı yakalayıp gözaltına aldı. Yılmaz'ın, 1,03 promil alkollü olduğu belirlendi. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Yılmaz, babasının öldüğünden haberi olmadığını söyledi. Mehmet Fuat Saral'ın cenazesi, adli tıptaki otopsi işlemlerinin ardından dün teslim alındı. Saral'ın cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı'na defnediledi. Mehmet Ali Yılmaz ise ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 

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