AyvalÄ±klÄ± taksici, Ä°zmir'de boÄŸazÄ± kesilmiÅŸ halde bulundu

AyvalÄ±k Garaj Taksi duraÄŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan Atilla Bagceci, dÃ¼n 12.30 sÄ±ralarÄ±ndaÂ bir mÃ¼ÅŸteriyi SarÄ±msaklÄ± Mahallesi'ne gÃ¶tÃ¼rmek iÃ§in 10 T 3902 plakalÄ± taksiyle iÅŸyerinden ayrÄ±ldÄ±. Son olarak AyvalÄ±k Sokol kavÅŸaÄŸÄ±ndaki MOBESE kamerasÄ±nda mÃ¼ÅŸterisiyle birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen Bagceci'den daha sonra haber alÄ±namadÄ±.

Ä°zmir'in Dikili ilÃ§esi Salihler altÄ± mevkiinde ceset olduÄŸu bilgisi Ã¼zerine jandarma ekipleri harekete geÃ§ti. Olay yerinde yapÄ±lan incelemedeÂ cesedin Atilla Bagceci'ye ait olduÄŸu tespit edildi. Ä°lk belirlemelere gÃ¶re boÄŸazÄ± kesilenÂ Bagceci'nin cesedi, kesinÂ Ã¶lÃ¼m nedeninin belirlenmesi iÃ§inÂ Bursa Adli TÄ±p Kurumuna sevk edildi.

Jandarma olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. Bagceci'nin evli ve 1 Ã§ocuk babasÄ± olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.