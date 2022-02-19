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    YaÅŸamAyvalÄ±klÄ± taksici, Ä°zmir'de boÄŸazÄ± kesilmiÅŸ halde bulundu
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    AyvalÄ±klÄ± taksici, Ä°zmir'de boÄŸazÄ± kesilmiÅŸ halde bulundu

    BalÄ±kesir'in AyvalÄ±k ilÃ§esinde,Â duraktan aracÄ±ylaÂ birlikte ayrÄ±lanÂ taksi ÅŸofÃ¶rÃ¼ Atilla BagceciÂ (54),Â Ä°zmir'in Dikili ilÃ§esinde boÄŸazÄ± kesilmiÅŸ halde Ã¶lÃ¼ bulundu.Â

    19.02.2022 - 22:40 | | Kadri KAYA/AYVALIK (BalÄ±kesir), (DHA)
    AyvalÄ±klÄ± taksici, Ä°zmir'de boÄŸazÄ± kesilmiÅŸ halde bulundu

    AyvalÄ±k Garaj Taksi duraÄŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan Atilla Bagceci, dÃ¼n 12.30 sÄ±ralarÄ±ndaÂ bir mÃ¼ÅŸteriyi SarÄ±msaklÄ± Mahallesi'ne gÃ¶tÃ¼rmek iÃ§in 10 T 3902 plakalÄ± taksiyle iÅŸyerinden ayrÄ±ldÄ±. Son olarak AyvalÄ±k Sokol kavÅŸaÄŸÄ±ndaki MOBESE kamerasÄ±nda mÃ¼ÅŸterisiyle birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen Bagceci'den daha sonra haber alÄ±namadÄ±.

    Ä°zmir'in Dikili ilÃ§esi Salihler altÄ± mevkiinde ceset olduÄŸu bilgisi Ã¼zerine jandarma ekipleri harekete geÃ§ti. Olay yerinde yapÄ±lan incelemedeÂ cesedin Atilla Bagceci'ye ait olduÄŸu tespit edildi. Ä°lk belirlemelere gÃ¶re boÄŸazÄ± kesilenÂ Bagceci'nin cesedi, kesinÂ Ã¶lÃ¼m nedeninin belirlenmesi iÃ§inÂ Bursa Adli TÄ±p Kurumuna sevk edildi.

    Jandarma olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. Bagceci'nin evli ve 1 Ã§ocuk babasÄ± olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

    AyvalÄ±klÄ± taksici, Ä°zmirde boÄŸazÄ± kesilmiÅŸ halde bulundu

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