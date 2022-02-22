°
Şehir seçiniz
    BİST2.013-1.23EURO15.751.77USD13.871.55ALTIN847.861.27
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamAyrı ayrı evlerde basıldılar! 22 kadına zorla fuhuş yaptırmışlar
    HaberlerYaşam Haberleri Ayrı ayrı evlerde basıldılar! 22 kadına zorla fuhuş yaptırmışlar
    ABONE OL

    Ayrı ayrı evlerde basıldılar! 22 kadına zorla fuhuş yaptırmışlar

    Ankara merkezli 3 ilde, 22 kadına zorla fuhuş yaptırdıkları belirlenen 28 kişi, eş zamanlı polis operasyonuyla gözaltına alındı.

    22.02.2022 - 17:56 | | DHA
    Ayrı ayrı evlerde basıldılar! 22 kadına zorla fuhuş yaptırmışlar

    Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nce yapılan çalışmada, kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı ve yer temin edildiği bilgisine ulaşıldı. Yaklaşık 3 aydır süren çalışmalar sonrası 28 şüpheli ile fuhuşa zorlanan 22 kadın, tespit edildi. Şüphelilerin 8 ev ile 1 iş yerini fuhuş yeri olarak kullandıkları belirlendi. Polatlı merkezli Eskişehir ve Mersin'de bu sabah eş zamanlı düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı, 22 kadın da kurtarıldı. Eskişehir ile Mersin'de yakalanarak Polatlı'ya getirilen şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

    GÜNCEL HABERLER

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine ziyaretini iptal etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine ziyaretini iptal etti

    Elektrik faturaları ile ilgili son dakika açıklaması! Yeni uygulama için tarih verildi, yüzde 50...

    Elektrik faturaları ile ilgili son dakika açıklaması! Yeni uygulama için tarih verildi, yüzde 50...

    Araba kiralamak isteyenlere flaş uyarı! Sakın imza atmayın, büyük bedeller...

    Araba kiralamak isteyenlere flaş uyarı! Sakın imza atmayın, büyük bedeller...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    T harfi ile bitki isimleri - T ile başlayan bitkiler...

    T harfi ile bitki isimleri - T ile başlayan bitkiler...

    Sıradaki Haber
    Elektrik faturaları ile ilgili son dakika açıklaması! Yeni uygulama için tarih verildi, yüzde 50...

    Elektrik faturaları ile ilgili son dakika açıklaması! Yeni uygulama için tarih verildi, yüzde 50...

    Sıradaki Haber
    Von Der Leyen: İlk yaptırım paketi bugün resmen masaya yatırılacak

    Von Der Leyen: İlk yaptırım paketi bugün resmen masaya yatırılacak

    Sıradaki Haber
    SGK harekete geçti! Flaş detay ortaya çıktı, işveren için zorunlu ve...

    SGK harekete geçti! Flaş detay ortaya çıktı, işveren için zorunlu ve...

    Sıradaki Haber