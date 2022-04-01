Ayasofya Camii'nde 88 yÄ±l sonra ilk teravih namazÄ± kÄ±lÄ±ndÄ±!
Ayasofya Camii'nde 88 yÄ±l aradan sonra ilk teravih namazÄ±nÄ±, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ali ErbaÅŸ kÄ±ldÄ±rdÄ±. Cemaat teravih iÃ§in camiyi doldurdu.Â
01.04.2022 - 21:57 | | YalÄ±n ONAT - Serdar ALTINTEPE - Mertcan Ã–ZTÃœRK / Ä°STANBUL, (DHA)
TÃ¼rkiye'de Kovid-19 tedbirleri kapsamÄ±nda teravihler iki senedir cami ve mescitlerde kÄ±lÄ±namadÄ±. Ramazan ayÄ± boyunca beÅŸ vakit namaz olduÄŸu gibi teravih namazÄ± da camilerde cemaatle kÄ±lÄ±nacak.