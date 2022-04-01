Ayasofya Camii'nde 88 yÄ±l sonra ilk teravih namazÄ± kÄ±lÄ±ndÄ±!

TÃ¼rkiye'de Kovid-19 tedbirleri kapsamÄ±nda teravihler iki senedir cami ve mescitlerde kÄ±lÄ±namadÄ±. Ramazan ayÄ± boyunca beÅŸ vakit namaz olduÄŸu gibi teravih namazÄ± da camilerde cemaatle kÄ±lÄ±nacak.