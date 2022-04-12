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    YaşamArtvin’de kuvvetli rüzgar, Trabzon'da kum fırtınası! Çatılar uçtu, araçlar zarar gördü
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    Artvin’de kuvvetli rüzgar, Trabzon'da kum fırtınası! Çatılar uçtu, araçlar zarar gördü

    Artvin’in Arhavi ilçesinde kuvvetli rüzgarda çatılar uçarken, park halindeki 10 araç hasar gördü. Apartman çatısının otomobillerin üzerine düşme anı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Trabzon'da ise kısa süreli kum fırtınası etkili oldu.

    12.04.2022 - 11:56 | | DHA
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    Artvin Arhavi'de dün akşam saatlerinde etkisini artıran rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu. Aşağıhacılar Mahallesi'nde Kerim Apartmanı’nın uçan çatısı, park halindeki otomobillerin üzerine düşerken, 10 araçta hasar oluştu.

    Kuvvetli rüzgar başladığı anda sokaktan kaçarak uzaklaşanlar ile çatının düşme anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

    Öte yandan Trabzon'da da dün akşam saatlerinde sahil şeridinde kum fırtınası etkili oldu. Görüş uzaklığı düştü ve sahilde yürüyüş yapanlar zor anlar yaşadı.

     

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