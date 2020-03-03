Ara Papağanı ne yer? Kırmızı ve Sümbül Ara Papağanı bakımı nasıl yapılır?

Dünyanın farklı bölgelerinde yetiştirilen ara papağanı, özellikle 1 metreye kadar uzayan boyları ile dikkatleri üzerine topluyor. Brezilya, Ekvator, Peri ve Kolombiya'nın farklı bölgelerinde doğal ortamlarda yetişen ara papağanları, evcil olarak da evlerde beslenen papağan türleri arasında yer almaktadır.

Tropik yağmur ormanlarının su kenarlarında yaşamını sürdüren bu papağan türü, özellikle 900 metre yükseklikte olan kısımlarda yaşamaktadır. Tüylerinin rengi genelde kırmızı ağırlıklı olan bu papağanlar, yüzleri beyaz renklidir ve tüysüzdür. Açılan kanat kısımları ile ise sarı ve mavi olmak üzere farklı renkler üzerinden hoş bir görüntü sunuyor.

ARA PAPAĞANI NE YER?

Yaşadıkları bölgeye uygun olarak palmiye meyveleri, fındıkgiller ile beraber erikle beslenen hayvanlardır. Bunun dışında pek çok farklı ve geniş kişiliğe sahip besin kaynakları olduğunu söylemek mümkün.

- Elma,

- Armut,

- Kiraz,

- Kayısı,

- Fındık ve fıstık,

- Buğday ve yulaf,

- Ceviz ile badem,

- Kuru mısır,

Özellikle gagaları kuvvetli olduğu için en sert kabuklu yiyecekleri dahi kolayca kırarak yiyebilme özelliğine sahiptirler. Ayrıca üreme dönemlerinde böcekleri ve larvalarını yoğun olarak tüketen hayvanlar arasındadır. Kafesi içerisinde özel papağan yemleri ile beslenebilirler. Ayrıca belirli zamanlarda farklı yeşillikler de yine besin kaynaklarından biridir.

KIRMIZI VE SÜMBÜL ARA PAPAĞANI BAKIMI NASIL YAPILIR?

Oldukça büyük boyutlara sahip olduklarından dolayı evde beslenmesi biraz zor olabilen papağan türleri arasında yer almaktadır. Eğer ara papağanı beslenmek isteniyorsa mutlaka geniş alanlar tercih edilmelidir.

Özellikle çok iyi bir uçucu hayvan olduğu için geniş alanlara ihtiyaç duyarlar. Diğer yandan ev ortamına diğer papağan türlerine göre daha kolay uyum sağladığını söylemek mümkün. Kırmızı ve Sümbül ara papağanı arasında ise pek fazla bir fark yoktur. Özellikle bakım açısından aynı besin kaynaklarını tüketebilirler. Farklı meyve çeşitleri, kabuklu yiyecekler, buğday ve yulaf ile yine kuru mısır gibi seçenekler öne çıkıyor. Aynı zamanda üreme dönemlerinde böcek ya da larvaları da verilebilir.

ARA PAPAĞANIN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Ara papağanları boy olarak yaklaşık 1 metreye kadar uzayabilmektedir. Uysal hayvanlardır ve özellikle uçmayı severler. Sahiplerine bağlılık konusunda en üstün papağan türleri arasında yer aldığını söylemek mümkün. Hem evde hem de iş yerleri ya da farklı noktalarda beslenebilir.

Her ortama uyum sağlayan ve özellikle büyük olmalarına rağmen evde rahatlıkla bakılabilecek hayvanlar arasında yer almaktadır. Ancak yine de geniş alanları tercih etmek ara papağanlarında huzurlu yaşam sürmelerine olanak tanır. Ömürleri yaklaşık olarak 50 yıl kadar sürer. Saldırgan değillerdir ve kafesleri dışında sakin şekilde durmayı daha çok severler.

ARA PAPAĞANI ÜREME ŞEKLİ

Ara papağanlarının üremesi konusunda pek fazla bilgi olmadığını söylemek gerekir. Genelde Güney bölgelerinde kasım aylarında kuluçkaya yattıkları biliniyor. Tek seferde 2 ya da 4 Arası yumurta yattıkları söylenebilir. Kuzey kısımlarda bulunan ara papağanları ise daha sonraki aylarda kuluçka dönemine girerler. Bu hayvanlar üreme için kullanılmak istendiğinde mutlaka bu aylar üzerinden uygun ortam koşulları hazırlanmalıdır. Özellikle geniş ve rahat alanlar oluşturmak büyük öneme sahiptir.

ARA PAPAĞANLARI CİNSİYET TAYİNİ NASIL YAPILIR?

Ara papağanları için cinsiyet tayini konusunda bilimsel bir tespit yapılması gerekmektedir. Tabii dış görünüşlerine göre de değerlendirmek mümkün. Özellikle dişilerin başı erkeklere göre biraz daha küçüktür. Aynı zamanda erkekler dişilere göre biraz daha dayanıklıdır. Bunun dışında daha detaylı bir kanıt için mutlaka bilimsel olarak bir tayin ve tespit yapılması gerekmektedir. Geniş alanlarda ev ya da iş yeri ile değişik noktalarda evcil olarak ara papağanları beslenebilmektedir.