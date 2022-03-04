°
Şehir seçiniz
    BİST2.007-0.83EURO15.700.39USD14.240.93ALTIN890.021.23
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamAnkara'da 'tefeci' operasyonu: 2 gözaltı
    HaberlerYaşam Haberleri Ankara'da 'tefeci' operasyonu: 2 gözaltı
    ABONE OL

    Ankara'da 'tefeci' operasyonu: 2 gözaltı

    Ankara'nın Nallıhan ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen 2 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

    04.03.2022 - 13:22 | | DHA
    Ankara'da 'tefeci' operasyonu: 2 gözaltı

    İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 2 kişinin Nallıhan'da tefecilik yaptığını belirledi. Maddi sıkıntı çeken vatandaşlara yüzde 25 ila 40 arasında değişen faiz oranları ile borç para verip, boş senet imzalatan ve borcunu ödemekte zorluk çeken kişileri tehdit edip, icraya verdiği tespit edilen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilere ait evlerde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca ve mağdurlara ait 14 senet ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

    GÜNCEL HABERLER

    Çernihiv'de can kaybı 47'ye yükseldi

    Çernihiv'de can kaybı 47'ye yükseldi

    Ukrayna’da savaş nasıl sonlanabilir? 5 farklı senaryo ortaya çıktı

    Ukrayna’da savaş nasıl sonlanabilir? 5 farklı senaryo ortaya çıktı

    Pakistan'da camide patlama! Onlarca ölü ve yaralı...

    Pakistan'da camide patlama! Onlarca ölü ve yaralı...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çernihiv'de can kaybı 47'ye yükseldi

    Çernihiv'de can kaybı 47'ye yükseldi

    Sıradaki Haber
    Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması: 'Önümüzdeki yüzyıllara damga vuracak'

    Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması: 'Önümüzdeki yüzyıllara damga vuracak'

    Sıradaki Haber
    'Çocuk koruma' alanında hizmet sunan personele eğitim

    'Çocuk koruma' alanında hizmet sunan personele eğitim

    Sıradaki Haber
    İŞKUR'a başvuranlar günlük 179 TL alıyor! 81 il için geçerli, işsiz, öğrenci fark etmiyor, 10 işgünü içerisinde...

    İŞKUR'a başvuranlar günlük 179 TL alıyor! 81 il için geçerli, işsiz, öğrenci fark etmiyor, 10 işgünü içerisinde...

    Sıradaki Haber