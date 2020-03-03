Amazon Papağanı ne yer? Özellikleri nedir?

Çok sayıda kelimeyi ezberleme ve söyleme yetenekleri nedeniyle, papağan yetiştiricileri tarafından ev ya da işyerlerinde çok fazla yetiştirilirler. Yaklaşık olarak 30 ya da 35 cm kadar uzunluğa çıkabilen Amazon papağanları, ortalama 40 yıl kadar yaşayabiliyorlar. Oldukça fazla türü bulunan Amazon papağanları daha çok renkleri üzerinden ayrılan türlerdir.

Amazon Papağanı Ne Yer?

Evde rahatlıkla kafes içerisinde yetiştirme imkanı bulunan Amazon papağanları, besin kaynağı açısından geniş bir yelpazeye sahiptir.

- Birbirinden farklı meyveler,

- Yeşil gıdalar,

- Kaliteli ve özel papağan tohumları,

- Böcekler ve larvaları,

- Buğday ve yulaf,

Bu gibi daha pek çok farklı besin kaynaklarını tüketilebilen en özel evcil papağan türleri arasında yer almaktadır. Özellikle yeşil gıdalar lezzet bakımından en sevdikleri yiyecek türleri arasında yer alıyor. Diğer papağanlarla beraber ortaklaşa papağan yemleri de tüketebilirler. Tabii kabuklu yiyecekleri de tüm papağan türlerinde olduğu gibi kolaylıkla kabuğunu kırmak suretiyle tüketebiliyorlar.

Sarı Alınlı Amazon Papağanı Bakımı Nasıl Yapılır?

Konuşma ve taklit yetenekleri oldukça geliştiği için sarı alınlı Amazon papağanları oldukça önemlidir. Kıymetli olan bu papağanların anavatanı Amerika kıtasıdır. Özellikle iyi bir eğitim ile ya da iş yeri gibi farklı ortamlarda tam bir arkadaş olabilirler. Solunum yolları bölgesi hassas bir canlı olduklarından dolayı, mutlaka burun deliklerinin eşit olmasına özen gösterilmelidir. Kafes içerisinde yaklaşık olarak 80 ya da 100 yıl kadar yaşayabilirler. Her türlü meyve, kabuklu yiyecekler, yeşil gıdalar, özel papağan yemleri ve böcek ile larvalarını tüketebilirler.

Mutlaka haftada en az iki kez kafeslerin temizlenmesi gerekir. Özel dezenfekte malzemeler kullanılmalı ve hem kafes hem de kafes içindeki eşyalar dikkatlice temizlenmelidir. Daha sonra yeniden eşyalar yerleştirilmeli ve hayvan temiz bir ortamda yetiştirilmelidir. Bakımı çok zor olmayan papağan türleri arasında yer almaktadır. Güvenli şekilde evde bakımı yapılabilir ve yetiştirilebilir.

Amazon Papağanının Özellikleri

Oldukça uysal bir hayvan olan Amazon papağanları yetenekleri ile ön plana çıkmaktadır. Özellikle takip ve konuşma yetenekleri gelişmiş olması papağan severler tarafından ilgi görüyor. Çok sayıda kelimeleri bir arada söyleme özellikleri, papağan türleri arasında ilgi görmesindeki temel unsurlar arasında yer alıyor. Birinden farklı renkleri ile tür bakımından ayrılık gösterir.

Özellikle alın ve baş bölgeleri ile kanat kısımlarındaki renk değişikliği türlerini belirlemektedir. Dost canlısıdır ve doğru eğitilirse iyi bir arkadaş olabilir. Oyuncu hayvan oldukları için zaman geçirebilecekleri değişik oyuncaklar sunulabilir. Türlerine ve cinsiyetlerine bağlı olarak yaşam süreleri değişkenlik gösterir. Genelde 40 yıl ile 100 yıl arasında bir zaman dilimi kadar yaşam sürerler.

Amazon Papağanı Evde Beslenir mi?

Dünyanın pek çok farklı kıtasında olduğu gibi Türkiye'de de Amazon papağanları oldukça ilgi görüyor. Uysal ve sakin bir hayvanı olduklarından dolayı evde rahatlıkla beslenebilir. Ayrıca boyları yaklaşık 30 ile 35 santimetre kadar olduğu için, ortalamanın biraz üstünde büyük bir kafeste bakılabilmektedir. Taklit yeteneklerinin olması ve pek çok kelimeyi bir arada söyleyebilmeleri, ilgi görmelerindeki en temel unsurlar arasında yer alıyor.

Amazon Papağanının Cinsiyeti Nasıl Anlaşılır?

Amazon papağanın cinsiyetini anlama konusunda bilimsel yöntemler üzerinden bazı unsurlar ile alınır. Diğer taraftan fiziksel açıdan erkekler dişilere göre daha büyük yapılıdırlar. Özellikle baş bölgeleri açısından erkekler dişilere göre daha geniş çaplıdır.