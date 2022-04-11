Alime Toprak kaç yıl ceza aldı, neden kocasını öldürdü? Alime Toprak davası ne oldu, Ali Toprak cinayeti nedir?

Alime Toprak kaç yıl ceza aldı, davası ne oldu? sorularının yanıtı merak ediliyor. Mersin'de, şiddet uyguladığını öne sürdüğü eşi Ali Toprak'ı (44) muz serasında başına tarım aletiyle vurarak, öldüren Alime Toprak'ın (32) avukatı Şifa Özdemir, davanın yarın görülecek karar duruşmasında nefsi müdafaa talebinde bulunacaklarını söyledi. Alime Toprak'ın 14 yaşındayken tecavüze uğradığını ve yaşının büyütülerek tecavüzcüsüyle evlendirildiğini söyleyen Özdemir, "Maktul kumar borcunun ödenmesi için Alime'nin başka erkekle birlikte olmasını istiyor ve elinde bıçakla Alime'yi tehdit ediyor" diye konuştu. Peki, Alime Toprak kaç yıl ceza aldı, cinayeti nasıl itiraf etti? Alime Toprak davası ne oldu?

ALİME TOPRAK KAÇ YIL CEZA ALDI, BELLİ M?

Gözaltına alınan ve cumhuriyet savcısının gözetiminde olay yeri incelemesinin ardından adliyeye sevk edilen Toprak, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Toprak, ifadesinde, "Eşimden sürekli şiddet görüyordum. O anda da tartıştık. Bana saldırdı. Ben onu öldürmesem o beni öldürecekti" dedi.

"HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ" TALEP EDİLDİ

Alime Toprak hakkında, 'eşi kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Silifke Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Alime Toprak için mahkeme savcısı, mütalaa verdi. Savcı, Toprak'ın 'eşi kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını ve 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasını talep etti.

"EMSAL KARAR BEKLİYORUZ"

Davanın karar duruşması yarın Silifke Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülecek. Duruşma öncesi Alime Toprak'ın avukatı Şifa Özdemir, nefsi müdafaa kararı verilmesi gerektiğini söyledi. Toprak'ın yaşamak için öldürmek zorunda kaldığını savunan Özdemir, "Alime, maktulle 15 yıldır evliydi ve 15 yıl boyunca fiziksel, psikolojik, duygusal şiddete maruz kalmış.

ALİME TOPRAK CİNAYETİ NASIL İŞLEDİ, İFADESİNDE NE DEDİ?

14 yaşındayken tecavüze uğrayıp yaşı büyütülerek kendine şiddet uygulayan kocasıyla evlendiriliyor. İlk hamileliğini eşinin şiddeti nedeniyle düşükle sonuçlanıyor. Daha sonra 2 çocukları oluyor. Olay günü muz serasında sulama yapıyorlar. Maktul kumar borcunun ödenmesi için Alime'nin başka erkekle birlikte olmasını istiyor.

"MAKTUL BIÇAKLA SALDIRIYOR"

Bunun üzerine aralarında arbede çıkıyor. Maktul elinde bıçakla Alime'yi tehdit ediyor. Alime de yerde bulduğu muz kesme aletiyle kendisini koruyor. Savcılık mütalaasında 'haksız tahrik' indirimiyle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya katılmıyoruz. Biz bunun 'meşru müdafaa' kapsamında olduğunu savunuyoruz.

"EMSAL TEŞKİL EDECEK BİR KARAR"

Bu noktada cezaya yer olmadığı kararının verilmesini talep ediyoruz çünkü şiddet gören kadınların kendilerini kurtarabilecekleri bir alan yok. Kadınlar da kendilerini korumak zorunda kalıyor. Bu karar çok önemli çünkü bizim için emsal teşkil eden bir karar olacak" diye konuştu.