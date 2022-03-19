Aleyna Ağgül olayında flaş gelişme! İlişkisi ortaya çıktı

Iğdır'da 30 Eylül 2021 tarihinde intihar eden Aleyna Ağgül, ardında bıraktığı mektupta ölümünden liseden arkadaşı Göktürk Argın'ın babası olan 3 çocuk babası işadamı Gökhan Argın'ı sorumlu tutmuştu. Argın'ın Aleyna'ya elinde fotoğrafları olduğunu söyleyerek şantaj yapıp, tehdit ettiği öne sürülmüştü.

Olay sonrası gözaltına alınan Argın, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Şantaj ve tehdit iddialarını gündeme gelmesi sonucu Argın tekrar gözaltına alındı ve 7 Ekim 2021'de tutuklandı.

Erzincan'da tutuklu bulunan Argın, önceki gün Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya SEGBİS ile bağlandı. Gökhan Argın hakkında şantaj, basit yaralama ve intihara yönlendirme suretiyle kasten ölüme sebep verme suçlarından 20 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan 6 sayfalık iddianame okundu. Mahkeme Başkanı Burak Babacan, elde edilen delilleri ve ifadeleri Argın'a sordu. Argın ise Aleyna Ağgül ile gönül ilişkisi olduğunu ancak kendisinin ölümünden sorumlu olmadığını söyledi.

OĞLUNUN BAŞKA ARKADAŞI İLE GÖNÜL İLİŞKİSİ ÇIKTI

Olay sonrası yapılan telefon incelemelerinde Gökhan Argın'ın, oğlu Göktürk Argın'ın ortaokuldan arkadaşı olan Beyza isimli bir kızla da daha önceden gönül ilişkisi olduğu tespit edildi. Argın mahkemede; "Benim bu ölümle bir alakam yok. Ben basında çıkan haberler ve kamuoyu baskısı nedeniyle tutuklandım" dedi.

Mahkeme Başkanı, Argın'ın Aleyna'ya 'Elimde görüntülerin var' şeklindeki mesajını da sordu. Argın, görüntülerin doğum günü videoları olduğunu söyledi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Babacan, ispat etmesini istedi, Argın ise "Sinirlendim telefonu attım. Nerede olduğunu bilmiyorum" dedi.

Mahkemede taksici ve polislerin de olduğu 16 tanık ifadeleri okunurken Argın'ın sürekli araya girmesi üzerine sinirlenen mahkeme başkanı, "Hiç karından da mı utanmadın" diyerek Argın'a tepki gösterdi. Duruşma öncesi Argın'ın eşi Leyla Argın 'tanık olmak istemiyorum' diyerek adliyeden ayrıldığı öğrenildi.

BABANIN İSYANI

Mahkemede konuşan Aleyna Ağgül'ün babası Cemalettin Ağgül kızının tuzağa düşürüldüğünü belirterek, "Alkole alıştırdılar. Benim kızım bunlar yüzünden canına kıydı" dedi.

Mahkeme davada tanık olarak dinlenmesine karar verilen Beyza T.'nin zorla getirilmesine ve Aleyna Ağgül'ün 2020 yılında Çocuk Şube'ye verdiği ve Argın'ın kendisini tehdit ettiğine yönelik ifadesinin de dosyaya eklenmesine karar verdi. Argın'ın tahliye talebi ise reddedildi. (Sabah)