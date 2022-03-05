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    YaşamAkademisyenin sır ölümü! Evinde bu halde bulundu
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    Akademisyenin sır ölümü! Evinde bu halde bulundu

    Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Arnavutluk asıllı Dr. Nikolin Agallıja, evinde ölü bulundu. Agallıjanın ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.

    05.03.2022 - 22:10 | | Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
    Akademisyenin sır ölümü! Evinde bu halde bulundu

    Olay, akşam saatlerinde Düzce Orhangazi Mahallesinde meydana geldi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Dr. Nikolin Agallıjayı telefonla arayan ailesi, Agallıjaya ulaşamayınca durumu arkadaşlarına bildirdi. Öğretim üyesinin evine gelen arkadaşları kapıyı çalıp, telefonla aramalarına rağmen cevap alamayınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingirin kapıyı açmasıyla eve girince koridorda yüz üstü yatan Nikolin Agallıjanın cansız bedeniyle karşılaştı. Öğretim üyesinin ilk incelemesinde vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadı. Agallıjanın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Agallıjanın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Akademisyenin sır ölümü Evinde bu halde bulundu

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