Adana’da yağışlarla barajların doluluk oranı arttı

Yaz aylarında sıcak hava dalgasına bağlı kuraklık nedeniyle kentteki barajlarda su seviyesi gözle görülür seviyelerde düştü. Özellikle Seyhan Baraj Gölü'nde suların kıyıdan yaklaşık 500 metre kadar çekilmesiyle, gölün ortasındaki Sevgi Adası’na bağlantı sağlayan yol da ortaya çıktı. Normalde sandallarla gidilen adaya vatandaşlar yaz boyu araçlarıyla ya da yürüyerek gitti. Son haftada etkili olan yağışlarla birlikte barajların doluluk oranı yeniden yükseldi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 6’ncı Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre son 2 ayda Seyhan Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 36’dan yüzde 75’e, Çatalan Barajı’nda yüzde 68’den yüzde 81’e, Nergizlik Barajı’nda yüzde 13’ten yüzde 31’e, Kozan Barajı’nda yüzde 17’den yüzde 30’a, Yedigöze Barajı’nda yüzde 70’ten yüzde 75’e yükseldi.

VATANDAŞLARA UYARI

DSİ 6’ncı Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, "Yaşanan son yağışlar yurt genelinde olduğu gibi bölgemizdeki barajların doluluğunu da pozitif yönlü etkilemiştir. Fakat unutulmamalıdır ki; suyun tasarruflu ve optimum bir şekilde kullanılması her şart ve koşulda büyük önem arz etmekte olup DSİ Genel Müdürlüğü olarak baraj, gölet, yer altı barajı gibi depolamalı tesisler yapılması suretiyle su kaynakları potansiyelinin değerlendirilerek çok maksatlı bir şekilde kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Kıymetli vatandaşlarımızın da 'su vatandır' hassasiyeti ile suyu israf etmeden, verimli ve etkili kullanmaları konusunda hassasiyet göstermeleri gerektiğini ifade ediyoruz" denildi