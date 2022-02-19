°
Şehir seçiniz
    BİST2.0321.12EURO15.470.15USD13.650.54ALTIN831.820.32
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamAdana'da 13 milyon kaçak makaron ele geçirildi
    HaberlerYaşam Haberleri Adana'da 13 milyon kaçak makaron ele geçirildi
    ABONE OL

    Adana'da 13 milyon kaçak makaron ele geçirildi

    Adana polisi 13 milyon 305 bin kaçak makaron ele geçirdi.

    19.02.2022 - 09:53 | | İHA
    Adana'da 13 milyon kaçak makaron ele geçirildi

    Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği bağlı ekipleri, 'kaçakçılık' suçunun önlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında; kent genelinde tespit ettikleri çeşitli adreslere baskınlar düzenledi.

    Adreslerde yapılan aramalarda; gümrük kaçağı 13 milyon 305 bin adet makaron, 63 bin 800 doldurulmuş sigara ile 2 otomatik sigara doldurma makinesi ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    GÜNCEL HABERLER

    İkinci el araba fiyatlarında son dakika açıklaması! 30 yıldır ilk kez oluyor! Yüzde 15...

    İkinci el araba fiyatlarında son dakika açıklaması! 30 yıldır ilk kez oluyor! Yüzde 15...

    Fahiş yumurta fiyatları sonrası harekete geçildi! Bakanlık duyurdu

    Fahiş yumurta fiyatları sonrası harekete geçildi! Bakanlık duyurdu

    1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti belli oluyor! Bakan duyurdu

    1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti belli oluyor! Bakan duyurdu

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yumurta fiyatı ne kadar oldu? Yumurta fiyatları arttı mı? Yumurta zam soruşturması!

    Yumurta fiyatı ne kadar oldu? Yumurta fiyatları arttı mı? Yumurta zam soruşturması!

    Sıradaki Haber
    Miraç Kandili ne zaman? Kandil ne zaman 2022? İşte Diyanet 2022 Dini Günler Takvimi!

    Miraç Kandili ne zaman? Kandil ne zaman 2022? İşte Diyanet 2022 Dini Günler Takvimi!

    Sıradaki Haber
    15 bin lira ödeniyor! Karşılıksız 5 yıl sınırı var...

    15 bin lira ödeniyor! Karşılıksız 5 yıl sınırı var...

    Sıradaki Haber
    Charlie Chaplin'in gerçek yüzü! 2000'den fazla kadınla ilişki ve cinsel istismar suçu...

    Charlie Chaplin'in gerçek yüzü! 2000'den fazla kadınla ilişki ve cinsel istismar suçu...

    Sıradaki Haber