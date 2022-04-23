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    Yaşam653 öğrenci, Atatürk'ün Kocatepe'de çekilen fotoğrafının koreografisini yaptı
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    653 öğrenci, Atatürk'ün Kocatepe'de çekilen fotoğrafının koreografisini yaptı

    Erzincan'da ilkokul öğrencileri, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kocatepe'de çekilen fotoğrafının koreografisini yaptı. Çalışma, dron ile havadan görüntülendi.

    23.04.2022 - 11:47 |
    653 öğrenci, Atatürk'ün Kocatepe'de çekilen fotoğrafının koreografisini yaptı

    Ziya Gökalp İlkokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Afyonkarahisar Kocatepe’deki fotoğrafının koreografisini oluşturdu. Okul bahçesindeki 900 metrekarelik alanda, 42 metre uzunluğunda, 9 metre genişliğinde hazırlanan gösteride, 653 öğrenci yer aldı. Yaklaşık 1 aylık çalışma sonucu hazırlanan koreografinin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ilgi gördü.

    653 öğrenci, Atatürkün Kocatepede çekilen fotoğrafının koreografisini yaptı

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