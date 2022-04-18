°
Şehir seçiniz
    BİST2.5000.21EURO15.82-0.02USD14.640.12ALTIN937.940.94
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    Yaşam2 polisi yaralayan şüpheli ile babası tutuklandı
    HaberlerYaşam Haberleri 2 polisi yaralayan şüpheli ile babası tutuklandı
    ABONE OL

    2 polisi yaralayan şüpheli ile babası tutuklandı

    Adana’da evlerinde arama yapmak için gelen polis ekiplerine pompalı tüfekle ateş açıp polis memuru Hasan Arık’ı göğsünden, komiser Alper Demir’i sırtından yaralayan Süleyman Işık (23) ile babası Ahmet Işık (48), tutuklandı. Süleyman Işık ifadesinde, polisten kaçmak için pompalı tüfekle ateş açtığını söyledi.

    18.04.2022 - 10:43 | | DHA
    2 polisi yaralayan şüpheli ile babası tutuklandı

    Olay, 16 Nisan saat 11.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi’nde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ahmet Işık'ın evinde ruhsatsız silah olduğu ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi. Bu sırada kapıya çıkan Işık, polislere direndi. Polisle tartışan babasının sesini duyan Süleyman Işık, terasa çıkıp, pompalı tüfekle ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar polis memuru Hüseyin Arık’ın göğsüne, komiser Alper Demir’in ise sırtına isabet etti.

    TERASTAN ATLADI, BAŞKA BİR EVDE YAKALANDI

    Ekiplerin anonsu üzerine bölgeye özel harekat polisleriyle birlikte çok sayıda ekip ve ambulans sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, mahalleyi ablukaya aldı. Kaçıp 500 metre uzaklıktaki bir eve giren Süleyman Işık ile birlikte babası Ahmet ve kardeşi İ.I. (17), polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda olayda kullanılan pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve çok sayıda kartuş ele geçirildi.

    2 polisi yaralayan şüpheli ile babası tutuklandı

    YARALI MEMURUN DURUMU AĞIR

    Öte yandan yaralı polisler, ilk müdahalelerinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Komiser Alper Demir’in durumunun iyi olduğu, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören polis memuru Hüseyin Arık’ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

    KAÇMAK İÇİN ATEŞ AÇTIĞINI SÖYLEDİ

    Emniyete götürülen şüpheli Süleyman Işık’ın ifadesinde, polisten kaçmak için pompalı tüfekle ateş açtığını söylediği belirtildi. İşlemlerinin ardından kasten adam öldürmeye teşebbüs, görevli memura mukavemet suçlarından adliyeye sevk edilen Süleyman Işık ile babası Ahmet Işık, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, kardeşi İ.I. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

      GÜNCEL HABERLER

      Dünyaca ünlü Amerikalı yazar Paul Auster’ın oğlu 10 aylık öz kızını öldürdü!

      Dünyaca ünlü Amerikalı yazar Paul Auster’ın oğlu 10 aylık öz kızını öldürdü!

      Pegasus Hava Yolları, Zafer Havalimanı’na seferlerine başladı

      Pegasus Hava Yolları, Zafer Havalimanı’na seferlerine başladı

      Bakan Karaismailoğlu: Demir yolunun yük taşımacılığındaki payı 7 kat artacak

      Bakan Karaismailoğlu: Demir yolunun yük taşımacılığındaki payı 7 kat artacak

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      23 Nisan resmi tatil mi, özel sektör çalışıyor mu? 1. 2. 3. 4. 5. sınıflarda 23 Nisan’da okul var mı?

      23 Nisan resmi tatil mi, özel sektör çalışıyor mu? 1. 2. 3. 4. 5. sınıflarda 23 Nisan’da okul var mı?

      Sıradaki Haber
      Dünyaca ünlü Amerikalı yazar Paul Auster’ın oğlu 10 aylık öz kızını öldürdü!

      Dünyaca ünlü Amerikalı yazar Paul Auster’ın oğlu 10 aylık öz kızını öldürdü!

      Sıradaki Haber
      Pegasus Hava Yolları, Zafer Havalimanı’na seferlerine başladı

      Pegasus Hava Yolları, Zafer Havalimanı’na seferlerine başladı

      Sıradaki Haber
      Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak?

      Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak?

      Sıradaki Haber