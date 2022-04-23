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    Yaşam19 yaşındaki genç kızı kaçırıp istismar eden 60 yaşındaki sapık yakalandı
    HaberlerYaşam Haberleri 19 yaşındaki genç kızı kaçırıp istismar eden 60 yaşındaki sapık yakalandı
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    19 yaşındaki genç kızı kaçırıp istismar eden 60 yaşındaki sapık yakalandı

    Bir televizyon programına katılan ailesi, kızlarının bir kişi tarafından zorla kaçırıldıktan sonra alıkonulduğunu söyledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin evine baskın yaptı. Baskında evde bulunun genç kızı kurtarılırken şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    23.04.2022 - 13:36 |
    19 yaşındaki genç kızı kaçırıp istismar eden 60 yaşındaki sapık yakalandı

    Bir kanalda yayınlanan televizyon programına çıkan Hicran Ö.'nün (19) yakınları, Hicran Ö.'nün Yaşar Ş. (60) tarafından kaçırılıp ardından zorla alıkonulduktan sonra ölümle tehdit ettiğini söyledi. Bunun üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma başlattı. Hicran Ö.'nün program görevlilerinden ''beni kurtarın'' şeklinde yardım istediğini tespit eden ekipler, yaşlı adamın adresini tespit etti.

    19 yaşındaki genç kızı kaçırıp istismar eden 60 yaşındaki sapık yakalandı

    Operasyonla kurtarıldı

    Hicran Ö.'nün alıkonulduğu merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'ndeki Yaşar Ş.'nin evine baskın yapan ekipler, Hicran Ö.'yü kurtardı. Yaşar Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Hicran Ö., emniyetteki ilk ifadesinde, Yaşar Ş.'nin evden dışarıya çıktığı zamanlar kapıyı üzerine kilitlediğini ve tek başına dışarıya çıkmasına izin vermediğini söyledi.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yaşar Ş., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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