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    Yaşam19 yaşındaki Asiye sokak ortasında öldürüldü! İşte zanlının ilk ifadesi
    HaberlerYaşam Haberleri 19 yaşındaki Asiye sokak ortasında öldürüldü! İşte zanlının ilk ifadesi
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    19 yaşındaki Asiye sokak ortasında öldürüldü! İşte zanlının ilk ifadesi

    İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay sokak ortasında başından silahla vurularak öldürüldü. Asiye Nur Atalay'ı öldürdüğü belirlenen Ümit K. yakalandı. 25 yaşındaki zanlı Ümit K.'nın 16 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay, son yolculuğuna uğurlandı. Asiye'nin annesi Rahşan Atalay, "Onu Allah'a havale ediyorum. Kızım benim melek oldu. Asiye'min yaşadığını kimse yaşamasın. Yakalanması sadece biraz içimi rahatlattı. Ama benim kızım gitti ne fayda. Hiçbir şey fayda etmiyor. Bir kere önüme çıkarsınlar sadece yüzüne tükürmek istiyorum" dedi. Öte yandan zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı.

    05.05.2022 - 19:22 | | Yalın Onat ERGÖR - Ozan URAL - Feridun AÇIKGÖZ - Derya EVREN / İSTANBUL (DHA)
    19 yaşındaki Asiye sokak ortasında öldürüldü! İşte zanlının ilk ifadesi

    Asiye Nur Atalay, Esenler'de yaşıyordu. İddiaya göre; Atalay saplantılı bir kişi tarafından rahatsız ediliyordu. O kişi, dün Asiye Nur Atalay'ın yolunu kesti. Aralarında bir süre tartışma yaşandı. Silahını çeken saldırgan kaçmaya çalışan Asiye Nur Atalay'ı silahla başından vurdu. 19 yaşındaki Asiye hayatını kaybetti.

    Asiye Nur Atalay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Saldırgan olay yerinden koşarak kaçtı. Asiye Nur Atalay'ın sosyal medyadaki 'Belki Başka Hayatta' yazılı paylaşımı da dikkat çekti.

    VURULMA ANI KAMERADA

    Atalay'ın saplantılı aşığı olduğu iddia edilen kişi, elindeki silah ile geldiği, Asiye Nur Atalay'ın çığlık attığı, saldırganın Atalay'ın başına hedef aldığı ve ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Saldırganın Asiye Nur Atalay yere yığıldıktan sonra koşarak uzaklaştığı anlar da cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

    19 yaşındaki Asiye sokak ortasında öldürüldü İşte zanlının ilk ifadesi

    ASİYE'Yİ ÖLDÜREN SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

    Asiye Nur Atalay'ın öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Atalay'ı 25 yaşındaki Ümit K.'nın öldürdüğü belirlendi. Asiye Nur Atalay'ın yanında bulunan arkadaşı E.Y.'nin ifadesine başvuruldu.

    E.Y.'nin ifadesinde, "Asiye ile yolda yürüyorduk. Bu sırada Ümit K. geldi. Elinde silah vardı. Asiye ile konuşmak istedi. Onlar yolda yürümeye başladı. Bu sırada Ümit K. elindeki silahı Asiye'nin çantasına koydu. Ben ayrıldım eve gittim. Daha sonra olayı duydum. Olay esnasında orada değildim" dediği öğrenildi.

    KATİL ZANLISI YAKALANDI

    19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı öldürdüğü belirlenen 25 yaşındaki Ümit K.'nin olay yerinden kaçtıktan sonra Arnavutköy'de bir eve saklandığı ortaya çıktı. Ümit K.'nin saklandığı eve baskın yapan polis ekipleri Ümit K.'yi gözaltına aldı.

    SİLAH KOLTUĞUN ARASINDAN ÇIKTI

    Olayı anlatan ev sahibi Ç.E., Ümit K. ile beraber başka kişilerin de geldiğini söyledi. Ümit K.'nin olayda kullandığı silah, evde bir koltuğun arasına saklanmış şekilde bulundu.

    Olaydan sonra kaçan şüphelinin hırsızlık, yağma, uyuşturucu ticareti ve kasten yaralama suçlarından 16 kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelinin yakalanma anı polis kamerasına yansıdı.

    19 yaşındaki Asiye sokak ortasında öldürüldü İşte zanlının ilk ifadesi

    İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

    Ümit K., sorgulanmak üzere Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Cinayet Büro Amirliğine çıkarılan şüphelinin olayla ilgili sorgulanmaya başlandığı öğrenildi.

    Öte yandan şüpheli Ümit K.'nın kendisini yakalayan polislere olayı kıskançlık yüzünden gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin "Onu çok kıskanıyordum. Beni aldattığını düşünüyordum. Olay sırasında karşılaşınca bu durumu ona sordum. Kabul etmedi. Aramızda başlayan tartışma sonucu bir anda kendimi kaybettim. Daha sonra oradan kaçtım" dediği belirtildi.

    ASİYE'YE ACI VEDA

    Esenler'de Ümit K. tarafından öldürülen 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ın cenazesi ilk olarak Esenler Turgut Reis Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi, helallik alındı. Yakınları ayakta durmakta zorlandı. Helallik alındıktan sonra Asiye Nur Atalay'ın telli duvaklı tabutu Cabir Bin Abdullah Camii avlusuna götürüldü.

    19 yaşındaki Asiye sokak ortasında öldürüldü İşte zanlının ilk ifadesi

    ASİYE'NİN ACILI ANNESİ KONUŞTU

    Asiye Nur Atalay'ın annesi Rahşan Atalay, "Onu Allah'a havale ediyorum. Kızım benim melek oldu. Asiye'min yaşadığını kimse yaşamasın. Yakalanması sadece biraz içimi rahatlattı. Ama benim kızım gitti ne fayda. Hiçbir şey fayda etmiyor. Kızımla en son dün konuştuk. Bana tost yapmıştı, beraber yedik. Sonra bayramlaşmaya gitti. Arkadaşıyla yemeğe gitti geri geleceğini söyledi. Kızımı almaya gittim, başka arkadaşına gitmişler" dedi.

    Atalay, "Ben eve gelene kadar olay olmuş. 5 senedir kızıma takıntısı vardı. Ortaokuldan beri kızımın peşindeydi. Çocukla konuştum, yalvardım, şikayet ettim. 2 sene yattı sonra psikolojisi bozuk diye dışarı çıktı. Kızım başkasıyla evlenecek diye böyle yaptı. Evleneceği çocukla konuşuyordu, beni tanıştırdı. Kızım başkasıyla evlenecekti. Onu Allah'a havale ediyorum. Bir kere önüme çıkarsınlar sadece yüzüne tükürmek istiyorum. Kızım Topkapı Matbaacılar Sitesi'nde çalışıyordu. Grafikerlik yapıyordu. Arkadaşındayken beni aramıştı ama telefon çok az çekiyordu, ne dediğini duyamadım. Suçu olmasına rağmen dışarıda, kızımın doğum gününde dışarı çıktı" diye konuştu.

     

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