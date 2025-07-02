T.C. kimlik no ile PUK kodu öğrenme - Turkcell - Türk Telekom - Vodafone

SIM kartınızın PIN kodunu üç kez hatalı girmeniz durumunda hattınız geçici olarak bloke olur ve bu blokeyi kaldırmak için PUK kodunu kullanmanız gerekir. PUK kodu, adınıza kayıtlı olan hatta özel, 8 haneli bir şifredir ve bu koda ulaşmanın en pratik yollarından biri de T.C. kimlik numarasını kullanmak. Operatörünüzün online işlem merkezlerinden veya mobil uygulamalarından T.C. kimlik numaranızla giriş yaparak PUK kodunuzu kolayca sorgulayabilir, böylece hattınızı yeniden kullanıma açabilirsiniz.

SIM kartınızın PUK kodunu nasıl öğreneceğinize geçmeden evvel, T.C. kimlik numaranızın da bir PUK kodu olduğunu biliyor muydunuz?

T.C. kimlik no ile PUK kodu öğrenme

Kimlik numaranız ile PUK kodunu öğrenmek için yapmanız gerekenler sırasıyla şunlar:

https://www.turkiye.gov.tr/nvi-tc-kimlik-karti-pin-kodu-sorgulama adresini ziyaret edin

T.C. kimlik no ve e-devlet şifrenizi girin

Sistem size doğrulama yapmak için telefon numaranıza bir SMS ile kod gönderecek

O kodu girdikten sonra işlemi tamamlayın

T.C. kimlik no ile Turkcell PUK kodu öğrenme

Turkcell'in resmi sitesine girin

https://www.turkcell.com.tr adresine gidin.

PUK sorgulama sayfasına erişin

"Müşteri Hizmetleri" veya "Yardım" bölümüne girin.

"PUK Kodu Öğrenme" bağlantısını bulup tıklayın.

Alternatif olarak doğrudan şu linki kullanabilirsiniz:

🔗 https://www.turkcell.com.tr/puk-kodu-sorgulama

Kimlik bilgilerinizi girin

"T.C. Kimlik Numarası" ile sorgu seçeneğini seçin.

İstenen bilgileri doldurun:

T.C. Kimlik No (11 haneli)

Doğum Tarihi (GG/AA/YYYY formatında)

Güvenlik Kodu (Ekranda görünen CAPTCHA)

Sorgulama Yapın

Bilgileri kontrol edip "Sorgula" butonuna basın.

PUK Kodunuzu Alın

Ekranda 8 haneli PUK kodu görüntülenecek.

Bu kodu not alarak SIM kart kilidini açmak için kullanın.

T.C. kimlik no ile Vodafone PUK kodu öğrenme

Aşağıdaki adımları takip ederek Vodafone hatınızın PUK kodunu T.C. kimlik numarası ile öğrenebilirsiniz:

https://www.vodafone.com.tr/puk-kodu-sorgulama web sayfasını ziyaret edin T.C. kimlik numaranızı girin Telefon numaranızı girin Gün, ay ve yıl olacak şekilde doğum tarihinizi girin Tüm bilgileri girdikten sonra Sorgula yazısına tıklayın

T.C. kimlik no ile Türk Telekom PUK kodu öğrenme

Öncelikle PUK kodu, GSM operatörü tarafından sağlanan kartta bulunuyor. Eğer bu kartı kaybettiyseniz, PUK kodu bilgilerini öğrenmek için şirketin müşteri hizmetlerini arayabilir veya işlem merkezlerine başvurabilirsiniz.