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SiyasetVahit Kirişçi kimdir, nerelidir, TBMM’de milletvekili miydi? Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin özgeçmişi!
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Vahit Kirişçi kimdir, nerelidir, TBMM’de milletvekili miydi? Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin özgeçmişi!

Yeni Tarım ve Orman bakanı kim oldu, Vahit Kirişçi kimdir? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etti, yerine Vahit Kirişci atandı. Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişci getirildi. Peki, Vahit Kirişçi kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, ne iş yapıyordu? İşte Vahit Kirişçi hakkında merak edilenler…

04.03.2022 - 08:53 |
Vahit Kirişçi kimdir, nerelidir, TBMM’de milletvekili miydi? Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin özgeçmişi!

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan atama kararına göre; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevinden istifa etti. Pakdemirli'nin yerine Vahit Kirişçi atandı. Resmi Gazete'de yayınlanan karar ''Görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığı'na Vahit Kirişci Türkiye Anayasası'nın 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereği atanmıştır.'' şeklinde ifade edildi. Peki, İşte yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi hakkında merak edilenler!

VAHİT KİRİŞCİ KİMDİR?

Vahit Kirişci, 4 Aralık 1960'da, Kahramanmaraş'ta doğdu. Babasının adı Mustafa, annesinin adı Saniye'dir. 

Ziraat Yüksek Mühendisi ve Öğretim Üyesi; Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde tamamladı. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda teknik eleman olarak çalıştı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak ders verdi. 1995'te doçent, 2001'de profesör oldu. 16'sı yabancı dilde olmak üzere, toplam 55 adet makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev üstlendi. 

22. Dönem Adana Milletvekili. 22. Dönem'de Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu ve Başkanvekilliği görevinde bulundu. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. 23. Dönem'de aynı Komisyon'un Başkanlığına yeniden seçildi. 

İngilizce bilen Kirişci, evli ve 3 çocuk babasıdır.

 

 

 

 

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