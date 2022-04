Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kıyı Emniyeti personeliyle iftar yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Üsküdar Beylerbeyi'nde bulunan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personeliyle bir araya geldiği iftarda konuştu.

"YATIRIMLARIMIZ SAYESİNDE DENİZLERİMİZDEKİ TİCARİ DEĞERİMİZ YUKARI YÖNLÜ BİR SEYİRDE"

Adil Karaismailoğlu konuşmasında, "Türkiye'yi kara, hava, demir ve deniz yollarıyla haberleşme altyapısıyla, büyüklüğüne ve hedeflerine yaraşır olanaklara eriştirmek adına çalışmalarımızı sürdürürken kıyılarımızın emniyeti her geçen gün daha da önem kazanıyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz mavi vatanımızdaki deniz haberleşmesinin yanı sıra gemi trafik hizmeti de vermeye devam etmekte. Değerli mesai arkadaşlarım, sizler tecrübenizle, bilgi birikiminizle ve azminizle yaptığınız her işe değer katıyorsunuz. Yedi yirmi dört hizmet esasına göre emek sarf eden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ailemizin her bir ferdine bu önemli ve kutlu hizmetlerinden dolayı tebrik ve takdir ediyorum. Türkiye 3 büyük kıtanın ve 2 önemli deniz havzasının ortasında 3 tarafı denizle kaplı denizci bir ülke. 4 saatlik uçuşla, 67 ülkeye 1.6 milyar insana ve 7 trilyon dolarlık ticaret hacminin döndüğü merkezlerin kesişme noktasındayız. Avrupa, Rusya, Afrika, Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinin merkezi konumunda olan Türkiyemiz diğer ulaşım modlarının yanında dünya deniz ticaretinin nabzında attığı yerdir. Denizcilik faaliyetleri ülkemiz için stratejik bir gelişme alanıdır. 20 yıldır bu anlayışla hareket ediyoruz. Potansiyelimizi en üst düzeyde değerlendirmek için çalışmalar yapıyoruz. Ülkemizin hedefleri ışığında belirlediğimiz adımlarla mavi vatanımız olan denizlerimizdeki hakimiyetimizi giderek arttırırken siyasi, ekonomik ve ticari faaliyetlerimizi etkin ve verimli hale getiriyoruz. Dünyada 2 milyar ton olarak gerçekleşen Dünya Ticaret Hacminin yüzde 90'ı deniz yoluyla taşınıyor. Dünya Ticaret Hacminin 2030'da 25 milyar tona, 2050'de 95 milyar tona çıkacağını öngörüyoruz.

Türkiye'nin de bu ticarette hak ettiği payı alması için deniz yollarını diğer ulaşım modlarıyla birlikte bütünleşip ve entegre şekilde çevreci ve akıllı ulaşım sistemleri ışığında değerlendirmekteyiz. Yatırım planlamasını bu ve benzeri trendleri devlet akdiyle analiz ederek diğer ulaşım modlarında olduğu gibi denizcilikte de fersah fersah ilerledik ve ilerlemeye de devam ediyoruz. 2002'de 149 olan liman sayımız bugün 217'dir. 2053'de liman tesisi sayımızı 255'e çıkaracağız. Ayrıca tersane sayısını 37'den alıp 84'e çıkaran bir ülke var artık bu sularda. Hükümetlerimiz döneminde limanlarımızla elleçtirilen yük miktarını 190 milyon tondan bugün 526 milyon tona çıkardık. Bu miktar 2022 yılının ilk 3 ayında elleçtirilen yük miktarını geçen yılki aynı döneme göre yüzde 9 arttırarak 135 milyon tutara çıkardık. Ayrıca deniz yoluyla gerçekleşen dış ticaret taşımacılığını da 149 milyon tondan alıp 2.6 kat arttırarak 387 milyon tona yükselttik. Denizcilik yatırımlarımızın ülke üretimine etkisi de 39 milyar doları buldu. Ulaşım modları içinde yüzde 15 olan deniz yollarının payını 2024-2029 döneminde yüzde 21'e yükselteceğiz. Bu ülke bu mavi vatan hepimizin. Rotamız belli. Denizcilikte lider ülke olmak. Yatırımlarımız sayesinde denizlerimizdeki ticari değerimiz yukarı yönlü bir seyirde. 2022 Mart itibariyle Türkiye'nin toplam ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 23 milyar dolara yükseldi. Bu rakam tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat rakamıdır. Bu gelişmelerle mart ayında dış ticaret hacmimiz de geçen yıla göre yüzde 26 artarak 53.6 milyar dolara yükseldi. Hiçbir başarı tesadüf değil. Bu rakamların içinde alın teri, akıl teri, ufuk, perspektif ve gayret var" dedi.

Konuşmasına devam eden Karaismailoğlu, "Bizim deniz yollarında umudumuz, ufkumuz, hedefimiz, rotamız ve ayakları yere basan projelerimiz var. Kıyı emniyetinin geliştirilmesi açısından tehlikeli madde elleçlemesi yapılan kıyı tesislerindeki tüm çalışanların ve tesis ile ilgili kurum, kuruluş, kişilere eğitim ve denetim programlarını hazırlayacağımızı da deklare ettik. Gemi ve kıyı operasyonlarından kaynaklanan çevresel zararların azaltılması ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik hedefler belirledik. Bu konudaki çalışmaların teşvik edilmesi ve kıyı tesislerinin yeşil liman olarak sertifikalandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirledik. Bunun yanında ayrıca kıyılarımızdaki can kurtarma istasyonlarını da artıracağız. Tehlikeli madde elleçlemesi yapılan kıyı tesislerinde yenilikçi ve yüksek teknoloji kullanımını arttıracağız" dedi.

"GÖZÜNÜZ KESKİN, BAKIŞLARINIZ ZİNDE VE GÜÇLÜ OLSUN"

Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul projesi sadece bizim değil, bölgemizin, dünya deniz ticareti sisteminin Karadeniz ve Akdeniz havzasının prestij projesidir. Kanal İstanbul dünyada ve ülkemizde yaşanan teknolojik ve ekonomik gelişmeler, değişen iktisadi yönelimler ve ülkemizin ulaştırma altyapıları konusundaki artan ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan vizyon bir projedir. Türkiye'nin en büyük kılavuzluk teşkilatına sahip olan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz görev alanlarında sadece 2021 yılında, 25 ayrı gemi ve buralardaki 667 kişiyi kurtarmıştır. İstanbul Boğazı'ndaki yoğun trafik ve riskleri azaltmak için römorkluk refakat hizmeti uzunluk limitini 200 metreden 175 metreye indirdik. 15 Mayıs 2022'den itibaren 175 metre olan gemileri de römorklük hizmeti vereceğiz. Geçen yıl İstanbul Boğazı'ndan 465 milyon 337 bin ton yük geçti. Çanakkale Boğazı'ndan 604 milyon 47 bin ton yük geçti. Mavi vatanımızın trafik hizmetlerini yerli ve milli sistemlerle gözleyip koruma yolunda önemli mesafeler kat ettik. Türk boğazları gemi trafik sistemi projesini mayıs ayında tamamlıyoruz. Projede gemi trafik hizmeti yazılımı Türk mühendisleri tarafından geliştirilmiştir. Bakanlığımız ile birlikte Kıyı Emniyeti tarafından Türkiye'nin dört bir yanındaki 41'i tarihi olan tam 490 Deniz Feneri'nin restorasyon, bakım ve onarımlarını yaparak yeniliyoruz. 2020'de 5'i tarihi nitelikte olmak üzere 94 ayrı fenerin güçlendirme ve restorasyonlarına başladık. Çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Ülkemizin kara, hava, demir ve deniz yollarına hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizim hizmet yoğunluğumuz yedi yirmi dördün de sınırlarını aşıyor. Bu duygularla boğazlarımız ve kara sularımızdaki çalışmalarınızda başarılarınızın devamını diliyorum. Gözünüz keskin, bakışlarınız zinde ve güçlü olsun" diye konuştu.