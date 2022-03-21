Seçim yasası tüm planları altüst etti! Yeni ittifak...

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi yeni seçim teklifinin muhalefet partilerinin üzerindeki etkisini köşesine taşıdı. Selvi, "Saadet Partisi, Gelecek, DEVA ve Demokrat Parti, Millet İttifakı’na girip böylece barajı aşıp Meclis’e girmeyi planlıyorlardı. Onların hesabını altüst eden, ittifaka girseler dahi milletvekili çıkarabilmek için partilerin aldığı oyların sayısının geçerli olduğu sistemin getirilmesi oldu." ifadelerini kullandı.

Selvi'nin ilgili yazısı şu şekilde:

Yeni seçim teklifi Meclis’e sunulduğu andan itibaren muhalefet partileri hesap üstüne hesap yapıyor, formül üzerine formül üretiyorlar.

Saadet Partisi, Gelecek, DEVA ve Demokrat Parti, Millet İttifakı’na girip böylece barajı aşıp Meclis’e girmeyi planlıyorlardı. Onların hesabını altüst eden, ittifaka girseler dahi milletvekili çıkarabilmek için partilerin aldığı oyların sayısının geçerli olduğu sistemin getirilmesi oldu.

1- Cumhurbaşkanlığı seçiminde 50 artı 1’in aranması küçük partilerin oylarının ötesinde bir güce sahip olmalarına neden olmuştu.

2- Yeni sistemle birlikte ittifaka giren küçük partiler yine baraj sorunu yaşamayacak. Ama milletvekili çıkarmaları için yeterli oy almaları gerecek.

CHP VE İYİ PARTİ’NİN ROLÜ

3- Yeni öneri CHP ve İYİ Parti’nin etkinliğini artırdı. Küçük partilerin pazarlık gücünü zayıflattı.

GÖZLER KILIÇDAROĞLU’NDA

Küçük partiler, Meclis’e girebilmek için yeni öneriler geliştiriyorlar. Burada CHP ve İYİ Parti’nin yaklaşımı belirleyici olacak. Özellikle de Kılıçdaroğlu’nun tercihi muhalefetin şekillenmesinde etkili olacak. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olduğu takdirde küçük partilerin desteğine ihtiyacı var.

ALTERNATİFLİ FORMÜLLER

Ön plana çıkan iki öneri var.

1- Altı parti olarak ortak cumhurbaşkanı adayı belirlemek. Cumhurbaşkanlığı seçiminde birlikte hareket edip milletvekili seçimlerine CHP ve İYİ Parti listelerinden girmek.

2- Cumhurbaşkanlığı seçiminde birlikte hareket edip milletvekili seçiminde ayrı bir ittifak kurmak.

MERKEZ SAĞ İTTİFAK

3- Bu durumda CHP ile İYİ Parti’nin oluşturduğu Millet İttifakı devam edecek. Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Gültekin Uysal’ın CHP listelerinden seçimlere girmesinin AK Parti’ye yarama ihtimaline karşılık üzerinde tartışılan bir başka model ise “Muhafazakâr-Merkez Sağ İttifakı” olarak adlandırılıyor. Saadet Partisi, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti ayrı bir ittifak kuracak. Dört parti milletvekili seçimlerine bir partinin listesinden girecek.

GENEL BAŞKANLAR FORMÜLÜ

4- Bir başka öneri ise küçük partilerin liderlerinin yani Karamollaoğlu, Babacan, Davutoğlu ve Uysal’ın CHP ya da İYİ Parti listelerinden seçimlere girmesi yerine 6 partinin de küçük partilerin güçlü olduğu yerlerde o partilerin listesinden seçimlere girmesi.

Bu modelin aynı zamanda küçük partilerin yüzde 3 oranını aşıp Hazine yardımından yararlanmasının önünü açacağı iddia ediliyor.

KARARI SANDIK VERECEK

Seçim takvimi işlemeye başlayıp milletvekili listeleri YSK’ya sunulana kadar bu tartışmalar sürecek gibi gözüküyor. Ama asıl formülü sandıkta millet bulacak.