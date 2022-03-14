Seçim kanunu nedir, yasa nasıl değiştirilir? Seçim kanun değişikliği için kaç milletvekili gerekir 2022?

Seçim kanunu nasıl değişir, seçim kanunu nedir? Seçim Kanunu Meclis'e geliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız tarafından hazırlanan Seçim Kanunu Teklifi saat 11.00'de Meclis'e sunuluyor.

Seçim kanunu nedir?

Kanun, milletvekili seçimi sistem ve usulünü, seçim çevreleriyle milletvekili sayısını, seçim dönemi ve zamanını, ara seçimi, seçimin yenilenmesi, seçilebilme ve aday olma esasları ile milletvekili seçimine ilişkin ilkeleri ve uygulamaları düzenler.

Seçim kanun değişikliği için kaç milletvekili gerekir 2022?

Yasaların kabulü için asgari 151 milletvekilinin oyunu gerekiyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi 285 Cumhuriyet Halk Partisi 135 Halkların Demokratik Partisi 56 Milliyetçi Hareket Partisi 48 İYİ Parti 36 Türkiye İşçi Partisi 4 Demokrat Parti 2 Memleket Partisi 2

TBMM Genel Kurulunda Anayasa değişikliğine dair kanun kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanına gönderilir. Cumhurbaşkanının kendisine gönderilen Anayasa değişikliği kanunları üzerinde tekrar görüşülmek üzere meclise gönderme, kabul edilme çoğunluğuna göre ise imzalama veya halkoyuna sunma yetkisi vardır.

Seçim barajı yüzde 7’ye düşecek?

AK Parti ve MHP’nin ortak imzasıyla sunulacak düzenlemedeki en kritik değişiklik seçim barajı olacak. Buna göre, yüzde 10 olan seçim barajı yüzde 7’ye düşürülecek.

Düzenlemeyle siyasi partilerin seçime girebilmeleri için Meclis’te grup kurma şartı kaldırılacak. Düzenlemeye göre, partilerin seçimden 6 ay önce en az 41 ilde örgütlenmeyi tamamlamaları gerekecek. Bu madde ile milletvekili transferlerinin önüne geçilecek.

Özellikle muhtarlık seçimlerinde tartışma konusu olan seçmen kütüklerinin değiştirilmesinin de önüne geçilmesi planlanıyor. Seçimlere kısa bir süre kala seçmen kütüklerinin yer değiştirilmesi mümkün olmayacak. Bunun için de seçmenin son bir yıl içerisinde sürekli olarak bulunduğu adres dikkate alınacak. Tayin ve atama gibi zorunlu haller istisna tutulacak.

Diğer yandan, yeni düzenlemeyle en kıdemli üç hâkim arasında kura yapılacak. İl Seçim Kurulu Başkanı bu kura sonucu belirlenecek.