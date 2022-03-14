Seçim barajı kaç olacak, yüzde 7 oldu mu? Seçim barajı nedir, neden düşüyor?

Cumhur İttifakı'nın üyeleri AKP ve MHP'nin üzerinde uzlaştığı yeni seçim yasası bugün Meclis’e gelecek. Barajı yüzde 10'dan 7'ye düşürecek olan Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin olarak iki partinin genel başkan yardımcıları basın toplantısı düzenleyecek. Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, kamuoyuna açıklanacak.

Seçim barajı kaç olacak, yüzde 7 oldu mu?

Edinilen bilgiye göre, 15 maddelik teklifle yüzde 10 olan seçim barajı yüzde 7’ye düşürülecek.

Tek başına seçime giren ve yüzde 3 oy alan siyasi partiler, hazine yardımı alabilecek.

Barajı geçen partiler ise daha çok hazine yardımı alacak.

Teklifle, partilerin seçime girme kurallarında da değişikliğe gidilecek. Meclis'te grup kurarak partilerin seçime girmesinin önüne geçilecek ve illerde teşkilatlanma ve kongrelerini tamamlama şartı korunacak. Seçimlere sadece 41 ilde örgütlenen partiler katılabilecek.

Düzenlemeyle ayrıca seçmen vasfı kazanan bir kişinin adres değişikliği yapsa bile bütün seçimlerde oy kullanmasını temin etmek amacıyla kanunda değişiklik yapılacak.

Seçim barajı nedir, neden düşüyor?

Seçim barajı, seçimlerde kanunlarca belirlenmiş oy oranlarına göre, meclise girecek siyasi partilerin belirlenmesini sağlayan bir uygulamadır.

Yüzde 10 seçim barajı 12 Eylül 1980 askeri darbenin ardından getirildi.