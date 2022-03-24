Oy oranlarıyla ilgili flaş sonuç! Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Akşener, İmamoğlu, Yavaş...

Son anket sonuçları ortaya çıktı! Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi, Optimar'ın yaptığı anketin sonuçlarını köşesine taşıdı. Selvi, "Halkımıza ‘Bu sorunları kim çözer?’ diye sorulduğunda muhalefet çözer demiyor. Buradan hem muhalefetin hem de AK Parti’nin çıkarması gereken çok önemli sonuçlar var." ifadelerini kullandı.

Selvi'nin ilgili yazısı şu şekilde:

Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın anketinde bu sorunun cevabı araştırılmış. Ankete katılanlara bir savaş durumunda Türkiye’yi kimin yönetmesini istedikleri sorulmuş. Sadece o sorulmamış, ‘Bir savaş durumunda hangi lider Türkiye’yi selamete çıkarır?’ sorusuna da yanıt aranmış.

Tabii Türkiye’nin Ukrayna politikası hakkındaki görüşleri de sorulmuş. Yanı başımızda bir savaş olurken, Türkiye bu savaşta tarafsızlık politikasını uygularken, bu soru sorulmasa eksik kalırdı.

İlginç sonuçlar var. İktidarı ve muhalefetiyle siyasetin kendilerine ayna tutan bu araştırmadan dersler çıkarması gerekiyor. Şimdi Optimar’ın 10-16 Mart tarihleri arasında 2002 kişi ile yüz yüze anket yöntemiyle yaptığı kamuoyu araştırmasından çıkan sonuçları paylaşacağım.

EN ÖNEMLİ SORUN

Şubat ayı içinde Türkiye’nin en önemli sorununda zamlar ilk sıraya yerleşmiş.

Ankete katılanların yüzde 51.6’sı zamlar demiş. Onu yüzde 18’le enflasyon takip ediyor. Maalesef bir süredir zamlar ve hayat pahalılığı gündemin ilk sıralarına yerleşti.

Ukrayna Savaşı bile kendine ancak üçüncü sırada yer bulabilmiş. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali yüzde 10.8’le üçüncü sırada gelirken, dolar bir önceki aya göre gerileyerek yüzde 8.7 oranıyla dördüncü sıraya düşmüş.

EKONOMİ İLK SIRADA

Ekonomi ve işsizlik bir süredir en öncelikli gündemimiz olmayı sürdürüyor.

‘Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?’ sorusuna cevap verenlerin yüzde 68.7’si ekonomi demiş. Onu yüzde 7.1’le işsizlik takip ediyor. İkisini birlikte aldığımızda ise ekonomi ve işsizlik yüzde 75.8’le ilk sıraya yerleşmiş durumdalar.

BU SORUNU HANGİ PARTİ ÇÖZER

İşin gelip düğümlendiği nokta burası. Halkımıza ‘Bu sorunları kim çözer?’ diye sorulduğunda muhalefet çözer demiyor. Buradan hem muhalefetin hem de AK Parti’nin çıkarması gereken çok önemli sonuçlar var. “Peki sizce bu sorunu hangi parti çözer?” sorusuna yanıt verenlerin yüzde 33.8’i AK Parti diyor. CHP diyenlerin oranı ise yüzde 29.9 çıkıyor. Üçüncü sırada yüzde 7.1’le HDP, dördüncü sırada ise yüzde 6.7’yle İYİ Parti geliyor. MHP çözer diyenlerin oranı ise yüzde 5.2 çıkıyor.

NEDEN AK PARTİ DİYORLAR

Ekonomi ve işsizlikle ilgili sorunların yaşandığı bir dönemde iktidarda AK Parti var. Ama halk çözüm olarak AK Parti’yi görmeye devam ediyor. Ankete katılanların yüzde 15.5’i çözüm odaklı olmasını, yüzde 14.3’ü başarılı bulduğunu, yüzde 13.9’u ise parti liderine olan güveni işaret ediyor. Bilgili, tecrübeli ve istikrarlı diyenler yüzde 13 olurken partinin çizgisini ve vizyonunu beğeniyorum diyenler yüzde 12.9. Ekonomiyle ilgili olarak kötü ve çok kötü diyenlerin oranının yüzde 63.3’e ulaştığı bir ortamda hâlâ millet çare olarak AK Parti’yi işaret ediyorsa muhalefetin kendini gözden geçirmesinde yarar var.

EN BEĞENİLEN SİYASETÇİ

Aslında anket sonuçları çaprazlama baktığımızda birbirini tamamlıyor. ‘En beğenilen siyasetçiler’ sorusuna yanıt verenlerin yüzde 32.9’u Erdoğan diyor. Son dönemlerde yaptığı atakla ikinci sıraya yükselen Kılıçdaroğlu’na destek ise yüzde 11.3 çıkıyor. Yani hâlâ Erdoğan’ın üçte biri...

Ekrem İmamoğlu diyenler yüzde 10.6 olurken, Mansur Yavaş diyenler ise yüzde 10.2 çıkıyor.

Selahattin Demirtaş yüzde 6.7’yle beşinci sırada gelirken, onu yüzde 5.4’le Meral Akşener takip ediyor. Yüzde 4.7 alan Devlet Bahçeli’yi, yüzde 2.6’yla Abdullah Gül izliyor.

AK PARTİ’NİN OYU NE KADAR

Algı operasyonuna soyunan anket firmaları AK Parti’nin oyunu düşük göstermek için olağanüstü çaba gösterirken Optimar’ın anketinden çıkan sonuçlar farklı.

‘Bugün bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?’ sorusuna kararsızlar dağıtıldığında ankete katılanların yüzde 38.7’si AK Parti yanıtını veriyor. CHP diyenlerin oranı ise yüzde 25.1 çıkıyor. Geçen aya göre CHP’de bir puanlık gerileme söz konusu. İYİ Parti yüzde 11 çıkarken, MHP yüzde 10.5’le dördüncü sırada geliyor. HDP’nin yüzde 9.7 çıktığı ankette Saadet Partisi ise yüzde 1.1 alırken, DEVA Partisi de yüzde 1.1’le onu takip ediyor. Mustafa Sarıgül’ün genel başkanı olduğu Türkiye Değişim Partisi yüzde 0.8 çıkarken, Fatih Erbakan’ın Yeniden Refah Partisi diyenler yüzde 0.7’ye yükselmiş. Gelecek Partisi ise yüzde 0.6’yı korurken, büyük umutlarla kurulan Muharrem İnce’nin Memleket Partisi yüzde 0.5 çıkıyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE KİME OY VERİRSİNİZ

Optimar anketinde ‘Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirdiniz?’ diye sormuş. Zaten sistematik olarak bunu her ay soruyorlar. Ankete katılanların yüzde 33.8’i Erdoğan derken, Kılıçdaroğlu’na destek 11.5’te kalıyor. Ekrem İmamoğlu yüzde 10.7’yle üçüncü sıraya yükselirken Mansur Yavaş yüzde 9.9’la dördüncü sırada geliyor. İmamoğlu ile Yavaş zaman zaman yer değiştirebiliyor.

SAVAŞ DURUMUNDA TÜRKİYE’NİN BAŞINDA KİM OLMALI

Optimar’ın anketinde Ukrayna Savaşı’na geniş yer verilmiş. İsabetli bir tutum olmuş. Çünkü anketi incelediğimizde Ukrayna Savaşı’nın partilerin oy oranını ve liderlere olan güveni etkilediği gözüküyor. Peki Türk halkı bir savaş durumunda ülkenin başında kimi görmeyi istiyor?

Ankete katılanların yüzde 34.7’si Erdoğan demiş. Onu yüzde 23.8’le Kılıçdaroğlu takip ediyor. Demek ki CHP’lilerin bir bölümü de savaş döneminde Kılıçdaroğlu’nun yönetmesini istememiş.

Selahattin Demirtaş diyenlerin oranı yüzde 6.3 çıkıyor. ‘En iyi sağlık bakanı kim?’ diye sorsanız dahi HDP seçmeni Demirtaş şıkkını işaretleyecek. Meral Akşener yüzde 6’yla dördüncü sırada gelirken, onu yüzde 5.2’yle Bahçeli takip ediyor.

SAVAŞTA TÜRKİYE’Yİ KİM SELAMETE ÇIKARIR

Optimar, Ukrayna Savaşı’nı dikkate alarak bölgemizdeki ve dünyadaki savaş ortamında ‘Türkiye’yi selamete hangi lider çıkarır?’ diye sormuş.

Bu soruya yanıt verenler yüzde 34.9 oranında Erdoğan demiş. Onu yüzde 24.5’le Kılıçdaroğlu takip ediyor. Selahattin Demirtaş diyenler yüzde 6.1 olurken, Meral Akşener yüzde 5.9’la dördüncü sırada gelmiş. Ankete katılanların yüzde 4.3’ü ise Devlet Bahçeli’yi tercih etmiş.

UKRAYNA POLİTİKASI NE OLMALI

Ankete katılanların yüzde 31.5’i Türkiye bu savaşta tarafsız bir yol izlemeli diyor. Böylece Türkiye’nin uyguladığı tarafsızlık politikası halkımızın büyük çoğunluğundan destek almış durumda. NATO ülkeleri Rusya’ya ekonomik yaptırım kararı alırsa Türkiye buna katılmalı diyenler ise yüzde 16.6’yla ikinci sırada geliyor. Rusya’nın Ukrayna üzerindeki hakları tanınmalı diyenler yüzde 15.1 olurken, Ukrayna’ya silah yardımı yapılmasını isteyenler yüzde 10.2 oranıyla dördüncü sırada yer almış.