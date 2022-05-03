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İmamoğlu: Yüzde 60’ın değişim istediği ortamda birlikte başaracağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayram ziyareti için geldiği Rize'de, "Bu milletin en az yüzde 60’ının bir değişim istediği ortamda hep birlikte başaracağız, göreceksiniz" dedi.

03.05.2022 - 14:55 | | Emirhan PEHLİVAN/ RİZE, (DHA)
İmamoğlu: Yüzde 60’ın değişim istediği ortamda birlikte başaracağız

İBB Başkanı İmamoğlu, Doğu Karadeniz’deki bayram ziyareti programı için sabah saatlerinde Trabzon'a geldi. Havalimanında partililer tarafından karşılanan İmamoğlu, gittiği Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda halkla buluşup, bayramlaştı.

Otobüs üzerinden kalabalığa konuşma yapan İmamoğlu, 6 muhalefet partisinin bir araya gelmesine ilişkin, "İşte bugün Türkiye’de farklı siyasi görüşler bir araya geldi. Memleketin tekrar özgürleşmesi için tekrar insanların özgürce fikirlerini ortaya koyabilmesi, 'tekrar ben çalışırsam olur', 'dayım, halam, teyzem torpilim olursa olur' değil; 'ben okursam olur', 'ben çalışırsam olur' diye bir gençlik umutlu dolsun, diye bir ittifak masası kuruldu. Ben de o ittifak masasının bütün o 6 liderin ortaya koyduğu düşüncenin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak en güçlü neferi olacağım. Hepinizin huzurunda söz veriyorum" dedi.

'BU MASANIN VAADİ BARIŞTIR'

Milletin yüzde 60'ının değişim istediğini kaydeden İmamoğlu, "'Herkesin oyuna talibim' demiştim ve günün sonunda belki de tarihin en yüksek oyunu alarak İstanbul’un belediye başkanı seçildim. Şimdi de bu milletin en az yüzde 60’ının bir değişim istediği bir ortamda hep birlikte başaracağız, göreceksiniz. Bu masanın ve birlikteliğin en büyük vaadi; barıştır, huzurdur, bir arada milletçe dimdik ayakta olmaktır. Gençlerine fırsat vermektir, tarımda üreticinin yanında olmaktır, çay üreticisinin yanında olmaktır, üreten her insanın yanında olmaktır, kadının yanında olmaktır, gencin yanında olmaktır, annenin yanında olmaktır; annenin, babanın çocuklarının geleceğinden kaygı duyduğu değil umutla onlara yol çizdiği bir sürecin yanında olmaktır. O bakımdan güçlü bir birliktelik içindeyiz. Siyasi görüşlerinden dolayı kimseye yan gözle bakmayın, bakanları uyarın" diye konuştu.

İmamoğlu'nun konuşması sırasında alanda bir binaya 'Kahrolsun PKK ve bütün işbirlikçileri' yazılı pankart asıldığı görüldü.

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