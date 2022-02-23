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SiyasetCumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Hayrettin Eren'in evine taziye ziyareti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Hayrettin Eren'in evine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan, 3 çocuk babası Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in (54) Yenimahalle ilçesindeki taziye evini ziyaret etti.

23.02.2022 - 22:21 | | DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Hayrettin Eren'in evine taziye ziyareti

Erdoğan'ı, şehit olan Eren'in aile yakınları karşıladı. Evin önünde bir süre Eren'in ağabeyi ile sohbet eden Erdoğan, daha sonra taziye evine geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye ziyaretinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici eşlik etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğandan şehit Hayrettin Erenin evine taziye ziyareti

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