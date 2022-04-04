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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

04.04.2022 - 19:08 | | Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Kazakistan ilişkilerini güçlendirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte, doğu-batı güzergâhında Hazar geçişli Orta Koridorun geliştirilmesine duyulan ihtiyacın daha da arttığına işaret ederek, bu kapsamda Türkiye ile Kazakistan arasında taşımacılık alanında tam serbestinin sağlanması zarureti ortaya çıktığını, bu konuda somut adımlar atmanın faydalı olacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, görüşmede, karşılıklı olarak Ramazan tebriğinde de bulundu.

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