GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
SiyasetCumhurbaşkanı Erdoğan, dini azınlık temsilcileri ile iftar yaptı
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, dini azınlık temsilcileri ile iftar yaptı
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dini azınlık temsilcileri ile iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dini azınlık temsilcileri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde iftar yaptı.

26.04.2022 - 21:58 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dini azınlık temsilcileri ile iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde dini azınlık temsilcileriyle iftar yaptı. Beştepe’deki iftar programına Erdoğan’ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Ermenileri Patriği Sahag Maşalyan, Musevi Hahambaşı İsak Haleva, Süryani Kadim Cemaat Patrik Vekili Yusuf Çetin, Katolik Süryani Patrik Vekili Orhan Çanlı, Ermeni Katolik Cemaati Patrik Vekili Levon Zekiyan, Rum Kadıköy Metropoliti Emmanuel Adamakis, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, Ermeni Hastanesi Başkan Vekili Herman Baliyan, Yahudi Cemaati Eş Başkanı İshak İbrahimzadeh, Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Kostantin Yuvanidis, Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin, Süryani Katolik Cemaati Vakıf Başkanı Münir Üçkardeş, Ermeni Katolik Surp Agop Vakfı Başkan Vekili Antuan Sultanoğlu katıldı.

GÜNCEL HABERLER

Akdeniz'de korkutan deprem!

Akdeniz'de korkutan deprem!

Memur-emekli maaş ve ikramiyelerine zam geliyor! Oran belli oldu! Hesaba yatacak

Memur-emekli maaş ve ikramiyelerine zam geliyor! Oran belli oldu! Hesaba yatacak

Petrol ve doğal gaz keşfi ile ilgili flaş açıklama! Günlük 3 bin 300 varil

Petrol ve doğal gaz keşfi ile ilgili flaş açıklama! Günlük 3 bin 300 varil

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Akdeniz'de korkutan deprem!

Akdeniz'de korkutan deprem!

Sıradaki Haber
Memur-emekli maaş ve ikramiyelerine zam geliyor! Oran belli oldu! Hesaba yatacak

Memur-emekli maaş ve ikramiyelerine zam geliyor! Oran belli oldu! Hesaba yatacak

Sıradaki Haber
Petrol ve doğal gaz keşfi ile ilgili flaş açıklama! Günlük 3 bin 300 varil

Petrol ve doğal gaz keşfi ile ilgili flaş açıklama! Günlük 3 bin 300 varil

Sıradaki Haber
Guterres, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü

Guterres, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü

Sıradaki Haber