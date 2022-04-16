Bakan Soylu: Amerika ve Avrupa'nÄ±n elinden Suriye ve Irak'Ä± kurtaracaÄŸÄ±z

Esenler Belediyesi ve Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± himayesinde dÃ¼zenlenen 'Ä°yilik FuarÄ±' bugÃ¼n aÃ§Ä±ldÄ±. Esenler DÃ¶rtyol MeydanÄ±'nda bulunan fuarÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Ä°stanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenler Belediye BaÅŸkanÄ± M. Tevfik GÃ¶ksu'nun yanÄ± sÄ±ra Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±.Â

FuarÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸan Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, AFAD, KÄ±zÄ±lay ve fuarda bulunan diÄŸer sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n kÃ¶prÃ¼ vazifesi yaparak dÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok noktasÄ±na ulaÅŸtÄ±klarÄ±na dikkat Ã§ekti. Â Soylu, "Sadece buradan dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir tarafÄ±na elini uzatan bir merhamet ve vicdan medeniyetinin evladÄ± deÄŸiliz. Biz bÃ¼yÃ¼k bir milletiz, kimseye sÄ±rtÄ±mÄ±zÄ± dÃ¶nemeyiz. DÃ¼n tanÄ±dÄ±klarÄ±mÄ±za bugÃ¼n zengin oluyoruz diye, bugÃ¼n biraz varlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z var diye arkamÄ±zÄ± dÃ¶nemeyiz. YÃ¼zlerce yÄ±l aynÄ± kÄ±bleye secde ettiÄŸimiz, beraber dÃ¼ÄŸÃ¼nler kurduÄŸumuz, cenazeleri sÄ±rtÄ±mÄ±zda taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z insanlara biz sizin yokluÄŸunuzda sizi tanÄ±mÄ±yoruz diyemeyiz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ biz MÃ¼slÃ¼manÄ±z. Biz komÅŸuluk hukukunu biliriz. KomÅŸusu aÃ§ken tok yatanÄ±n eleÅŸtirildiÄŸi bir medeniyetin bir inancÄ±n Ã§ocuklarÄ±yÄ±z" dedi.

"YARININ TÃœRKÄ°YE'SÄ° DAHA Ä°YÄ° OLACAK"

Soylu, "YarÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'si bugÃ¼nkÃ¼ TÃ¼rkiye'den daha iyi olacak. Neden? Ã‡Ã¼nkÃ¼ etrafÄ±mÄ±za azap vermeye Ã§alÄ±ÅŸanlar, zulÃ¼m uygulamaya Ã§alÄ±ÅŸanlar bize dÃ¶nem dÃ¶nem fÄ±rsatÄ± eline geÃ§irip de bizi inancÄ±mÄ±zdan, kimliÄŸimizden, dinimizden, kardeÅŸliÄŸimizden, beraberliÄŸimizden ayÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸanlara fÄ±rsat vermeyecek TÃ¼rkiye nasÄ±l bugÃ¼nkÃ¼ TÃ¼rkiye'yse, bilesiniz ki yarÄ±nki TÃ¼rkiye bunlara fÄ±rsat vermeyecek deÄŸil. DÃ¼nyaya zulmetmeye Ã§alÄ±ÅŸanlara ve kardeÅŸliÄŸi bitirmeye Ã§alÄ±ÅŸanlara karÅŸÄ± zihninden geÃ§irmeye mÃ¼saade etmeyecek bir TÃ¼rkiye. Bunu bizler saÄŸlayacaÄŸÄ±z inÅŸallah" diye konuÅŸtu. Â

"Ã‡OCUKLARI SAÃ‡LARI SARI GÃ–ZLERÄ° ZEYTÄ°N DÄ°YE AYIRMAYACAÄžIZ"Â

Bakan Soylu ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Avrupa gibi, batÄ± gibi yapmayacaÄŸÄ±z. Ã‡ocuklarÄ±n saÃ§larÄ±nÄ±n telleri siyah diye, Ã§ocuklarÄ±n saÃ§larÄ±nÄ± sarÄ±, gÃ¶zlerini mavi, yeÅŸil zeytin diye ayÄ±rmayacaÄŸÄ±z. DÃ¼nyanÄ±n her yerine yardÄ±m ediyoruz. BangladeÅŸ'e kadar yardÄ±m ediyoruz. Afrika'ya kadar yardÄ±m ediyoruz. Bu millet yardÄ±m ediyor, biz yardÄ±m ediyor deÄŸiliz. Biz milletimizin yardÄ±mÄ±yla, Ã¼lkemizin yardÄ±mÄ±yla devletimizin yardÄ±mÄ±yla onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Biz bugÃ¼n Ukrayna'ya da yardÄ±m ediyoruz. Biz bugÃ¼n Irak'a da yardÄ±m ediyoruz. Biz bugÃ¼n LÃ¼bnan'a da yardÄ±m ediyoruz. Biz bugÃ¼n Libya'da da varÄ±z. Biz bugÃ¼n Azerbaycan'da, KarabaÄŸ'da da varÄ±z. Biz, bizim elimizden DoÄŸu Akdeniz'i Ã§ekip almak isteyen kim olursa olsun CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n liderliÄŸinde kimseye eyvallah etmiyoruz. Biz eski TÃ¼rkiye deÄŸiliz"Â

"AMERÄ°KA VE AVRUPA'NIN ELÄ°NDEN SURÄ°YE'YÄ° IRAK'I KURTARACAÄžIZ"Â

Hakkari'den gelen bir milletvekili arkadaÅŸÄ±yla konuÅŸtuÄŸunu belirten Soylu, "Dedi ki; gecenin saat 2'sine 3'Ã¼ne kadar Hakkari'nin YÃ¼ksekova'nÄ±n keyfini Ã§Ä±kardÄ±m. Burada 4'te, 5'te insanlarÄ± evlerine sokuyorlardÄ±, korkutuyorlardÄ±. Ona dedim ki 'Allah ÅŸahidimiz olsun. NasÄ±l DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸu'ya huzur getirmiÅŸsek Amerika ve Avrupa'nÄ±n elinden Suriye'yi de, Irak'Ä± da kurtaracaÄŸÄ±z, oralara da huzur getireceÄŸiz. HiÃ§ merak etmeyin. Biz engelleyemeyecekler. Yeter ki birbirimize inanalÄ±m" dedi. Â

FUAR 24 NÄ°SAN'A KADAR AÃ‡IK OLACAKÂ

24 Nisan'a kadar kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§Ä±k tutacak fuarda TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ±, Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD), KÄ±zÄ±lay, SadakataÅŸÄ± DerneÄŸi, Verenel DerneÄŸi, Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±, Deniz Feneri, Yetim VakfÄ±, CANSUYU, Hoca Ahmet Yessevi DerneÄŸi (HAYDER), Anda DerneÄŸi, BeÅŸir DerneÄŸi, Valide Ä°nsani YardÄ±m DerneÄŸi ve HAYRAT olmak Ã¼zere toplam 14 sivil toplum kuruluÅŸu yer alÄ±yor. Ã–ÄŸrenci ziyaretlerinin yapÄ±lacaÄŸÄ± fuarda dev iyilik kumbarasÄ± ile yardÄ±mlaÅŸma ayrÄ±ca SMS ile yardÄ±mlaÅŸma kampanyasÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼leceÄŸi bildirildi.