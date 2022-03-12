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SiyasetTürkiye ile Ermenistan arasında yıllar sonra ilk temas! Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar
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Türkiye ile Ermenistan arasında yıllar sonra ilk temas! Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüştü. İki bakan görüşmenin ardından yaptıkları açıklamada olumlu mesajlar verdi.

12.03.2022 - 12:10 |
Türkiye ile Ermenistan arasında yıllar sonra ilk temas! Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüştü. 11.20'de başlayan görüşme baş başa gerçekleşti. Bu görüşme, 2009'dan beri gerçekleştiren ilk temas oldu.

"AZERBAYCAN DA SÜRECE DESTEKLİYOR"

Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin ardından açıklama yaptı: İki ülke arasındaki görüşmeleri değerlendirdik. Biz güney Kafkasya'da istikrar ve barış için çaba harcıyoruz. Türkiye ile Ermenistan arasında atılan adımlar ve normalleşme sürecinden Azerbaycan da memnun. Azerbaycan da bu süreci destekliyor. Bölgedeki istikrar ve barış hepimizin yararına.

Türkiye ile Ermenistan arasında yıllar sonra ilk temas Bakan Çavuşoğlundan flaş açıklamalar

"KOŞULSUZ OLARAK DEVAM EDECEĞİZ"

Ermeni Bakan Mirzoyan ise şunları söyledi:

Öncelikle teşekkür ederim, Çavuşoğlu'na daveti için. Tekrar olarak dedik ki: İkili ilişkileri normalleştirmek için süreci koşulsuz olarak devam ettireceğiz. Temsilciliklerimiz bu doğrultuda çabalar gösteriyor. Ermenistan tarafında bu kararımız var. Bölgemizde barış için çaba göstereceğiz. İki ülke ilişkilerin normalleşmesi kapsamında özel temsilci atamıştı. Türkiye'nin özel temsilcisi Serdar Kılıç'tı. İlk temas 14 Ocak'ta Moskova'da gerçekleşmişti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından her iki taraf da olumlu mesajlar vermişti.

İkinci görüşme 24 Şubat'ta Viyana'da olmuştu.

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