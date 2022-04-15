Bağcılar'ın yeni belediye başkanı belli oldu

Bağcılar Belediye Meclisi AK Parti grup toplantısı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe başkanlığında yapıldı.

AK PARTİ'NİN ADAYI ABDULLAH ÖZDEMİR

Grup toplantısında sağlık sorunları sebebiyle Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Lokman Çağırıcı'nın yerine aday gösterilecek isim üzerine görüşüldü. Yapılan istişareler neticesinde Kabaktepe, AK Parti grubu olarak Bağcılar Belediye Başkan Adayı'nın 39 yaşındaki Abdullah Özdemir olduğunu duyurdu.

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI ABDULLAH ÖZDEMİR OLDU

AK Parti Grubu'nun adayı olarak gösterilen Abdullah Özdemir, Bağcılar Belediye Başkanı seçildi. Abdullah Özdemir 37, İYİ Parti'nin adayı Hafize Ayşe Çelebi ise 5 oy aldı.

Bağcılar Belediye Meclisi'nde yapılan seçimin ardından belediye başkanlık makamında devir teslim töreni yapıldı. Önceki başkan Lokman Çağırıcı, Abdullah Özdemir'e görevi devretti.

ABDULLAH ÖZDEMİR KİMDİR?

Özdemir'in siyasete 2006 yılında Bağcılar İlçe Gençlik Kolları'nda başladığı belirtildi. Abdullah Özdemir, 11 Kasım 2007 tarihinde II.Olağan ve 14 Ağustos 2011 tarihinde III. Olağan İlçe Gençlik Kolları Kongrelerinde Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı görevlerine seçildi.

Özdemir, bu süre içerisinde Amerika / Washington'da bir düşünce kuruluşunda Ortadoğu, Amerika ve Dünya Siyaseti üzerine eğitim aldı ve halen AK Parti Gençlik İstanbul İl Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu'nda görev alıyor. Özdemir Belediye Meclis Üyeliği Aday Adaylığı müracaatından dolayı Kasım 2013'te Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı görevinden ayrıldı. 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçilen Özdemir, aynı zamanda İBB Meclisi Üyesi ve Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı görevini üstleniyor. İngilizce bilen Özdemir, evli ve 1 çocuk babası.