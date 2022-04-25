CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener, Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu, DEVA Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Ahmet DavutoÄŸlu, Demokrat Parti Genel BaÅŸkanÄ± GÃ¼ltekin Uysal'Ä±nÂ ev sahipliÄŸinde bir araya geldi. Demokrat PartiÂ Genel Merkezi'nde dÃ¼zenlenen Ã§alÄ±ÅŸma yemeÄŸine sÄ±rasÄ±yla gelen liderler, Demokrat Parti lideri Uysal tarafÄ±ndan kapÄ±da karÅŸÄ±landÄ±. 6 muhalefet partisi lideri,Â iftar yemeÄŸinin ardÄ±ndan saat 20.25'te Ã§alÄ±ÅŸma toplantÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. BasÄ±na kapalÄ± olan ve 6Â saat sÃ¼ren toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ortak yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±.

'KARARLILIÄžIMIZI BÄ°R KEZ DAHA TEYÄ°T EDÄ°YORUZ'

AÃ§Ä±klamada, ''Milli EgemenliÄŸimizin kaynaÄŸÄ± Gazi Meclisimizin, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk tarafÄ±ndan 23 Nisan 1920'de aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 102'nci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nden bir gÃ¼n sonra bir araya gelen 6 siyasi partinin liderleri olarak, TBMM'ye yeniden itibar kazandÄ±racak 'GÃ¼Ã§lendirilmiÅŸ Parlamenter Sistem'Â konusundaki kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± bir kez daha teyit ediyoruz. Bu baÄŸlamda, iktidarÄ±n yeni seÃ§im yasasÄ± ile yapmak istediÄŸi siyaset mÃ¼hendisliÄŸine karÅŸÄ± iÅŸ birliÄŸimizi derinleÅŸtirerek sÃ¼rdÃ¼rme yÃ¶nÃ¼ndeki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶zden geÃ§irdik. YoksullaÅŸmayÄ± derinleÅŸtiren hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve yaÅŸanan ekonomik yÄ±kÄ±m sÃ¼recinden Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yollarÄ± konusunda da gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunduk" ifadeleri kaydedildi.

'LÄ°YAKAT SAHÄ°BÄ° BÄ°RÂ ADAY BELÄ°RLEYECEÄžÄ°Z'

GÃ¼Ã§lendirilmiÅŸ Parlamenter Sisteme geÃ§iÅŸ sÃ¼recinin anayasal ve yasal Ã§erÃ§evesi, seÃ§im gÃ¼venliÄŸi ve iÅŸbirliÄŸininÂ temel ilke ve hedefleri konularÄ±nda oluÅŸturmaya karar verilenÂ Ã§alÄ±ÅŸma gruplarÄ±nÄ±n gÃ¶rev alanlarÄ± ve Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¶ntemlerini ele aldÄ±klarÄ± ifade edilen aÃ§Ä±klamada, ''Bu Ã§erÃ§evede anayasal ve yasal mevzuatla ilgili Ã§alÄ±ÅŸma grubu; siyasi ahlak yasasÄ±, ekonomik ve sosyal konseye iÅŸlerlik kazandÄ±rÄ±lmasÄ± ile ilgili dÃ¼zenlemeler, Merkez BankasÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teminat altÄ±na alÄ±nmasÄ±, uzun vadeli strateji ve planlamadan sorumlu bir kurumsal yapÄ±nÄ±n oluÅŸturulmasÄ± konularÄ±nda yasal hazÄ±rlÄ±k yapÄ±lmasÄ± iÃ§in gÃ¶revlendirilmiÅŸtir. CumhurbaÅŸkanÄ± adaylÄ±ÄŸÄ± konusunda liderler olarak birÃ§ok kez vurguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi uzlaÅŸmacÄ±, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kÃ§Ã¼, demokratik deÄŸerleri iÃ§selleÅŸtirmiÅŸ, milletimizin tamamÄ±nÄ± kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimseyen, liyakat sahibi bir aday belirleyeceÄŸiz'' denildi.Â

AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, ''BugÃ¼n ABD BaÅŸkanÄ± Joe Biden'Ä±n tarihi gerÃ§ekleri siyasi istismar aracÄ± yapan aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± kÄ±nÄ±yor, geÃ§en sene 'soykÄ±rÄ±m'Â ifadesinin ABD BaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan ilk kez kullanÄ±lmasÄ±na gÃ¼ncel kaygÄ±larla sessiz kalan iktidarÄ±n, bu aÄŸÄ±r vebalin ortak sorumluluÄŸunu taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguluyoruz'' ifadelerine yer verildi.Â

ToplantÄ± sonrasÄ± liderleri tek tek uÄŸurlayan Demokrat Parti BaÅŸkanÄ± Uysal, yapÄ±lan toplantÄ±nÄ±n siyaset aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli bir gÃ¶rÃ¼ÅŸmeÂ olduÄŸunu ifade etti.Â