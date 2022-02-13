6 muhalefet partisi lideri bir araya geldi! Dikkat çeken detay

6 muhalefet partisinin temsilcileri, geçen ekim ayı başından itibaren güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması için bir araya geldi. Partilerin belirlediği heyetlerin yaptığı çalışma yaklaşık 2,5 ay sürdü. Çalışma sonucu ortaya çıkan taslak metin muhalefet partilerinin liderlerine sunuldu. 6 partinin lideri, güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması kapsamında Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel Tesisleri'nde bir araya geldi. Çalışma yemeği şeklindeki toplantı için tesisin önünde ve çevresinde güvenlik önlemi alındı. Basın mensupları tesisin bahçesinin dışında kendileri için ayrılan bölümde çalıştı. Öte yandan Hürriyet'ten Ahmet Hakan görüşmeye katılan tarafların isim isim analizlerini köşesine taşıdı.

Hakan'ın ilgili yazısı şu şekilde:

KILIÇDAROĞLU: Masanın çimentosu. Masanın tutkalı.

Bütün istikbalini masadakilerin birlikteliğine bağlamış durumda... Bu nedenle üzerine titrediği tek bir konu olmuştur: Masayı dağıtmamak.

AKŞENER: Masanın tutkalı olma vazifesini Kılıçdaroğlu’na yüklemiş durumda. Bunun rahatlığı içinde. Üstelik masadaki ağırlığı da epey fazla. Bunun da rahatlığı içinde. Yani masadaki keyfi gıcır olmuştur.

KARAMOLLAOĞLU: Babacan ve Davutoğlu’nun masaya girmesiyle “biricik” olma pozisyonunu azıcık kaybetmiş olsa da masada sözüne itibar edilmiştir. Bozan, dağıtan, yan çizen olmamıştır.

BABACAN: Tek başına Erdoğan’ı deviremeyeceğini fark etmiş olması, onu masaya oturttu. “Ben Erdoğan’dan çok oy tırtıklarım” havası basarak masadaki etkinliğini arttırmaya çalışmıştır.

DAVUTOĞLU: “Benim bir özgül ağırlığım var” edasıyla masaya oturmuştur. Bu kesin. Çok konuşup masadakileri bezdirmiştir. Bu da kesin. Talepleriyle masadakilerin ontolojik yapılarını perişan etmiştir. Bu kesin değil.

UYSAL: Masadakilerin sayısının artması, onun etkinliğinin azalması anlamına geliyor ya... Bu nedenle masaya inceden gıcık olarak oturmuş olabilir mi? Sanmıyorum. Çünkü fedakâr ve cefakâr bir yapısı var.