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Şampiy10Sakaryaspor, Tuncay Şanlı'yı resmen duyurdu!
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Sakaryaspor, Tuncay Şanlı'yı resmen duyurdu!

TFF 2. Lig ekibi Sakaryaspor, Ercümend Coşkundere'den boşalan teknik direktörlük görevine eski hocası Tuncay Şanlı'yı getirdi.

31.03.2022 - 13:13 |
Sakaryaspor, Tuncay Şanlı'yı resmen duyurdu!

Sakaryaspor, teknik direktörlük görevi için Tuncay Şanlı'yla anlaştığını video ile duyurdu.

Yeni teknik direktör için düğmeye basan, Yılmaz Vural'la toplantı gerçekleştirdikten sonra anlaşma sağlayamayan yeşil beyazlılar, hoca konusunda Tuncay Şanlı'da karar kıldı.

SAKARYASPOR'DA İKİNCİ DÖNEMİ

Şanlı, 2016-2017 sezonunda Sakaryaspor'u çalıştırmış, 13 karşılaşmada takımın başında yer almıştı.

Çıktığı 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde eden Tuncay Şanlı, 1,69 puan ortalaması yakaladı.

71 PUANLA LİDER

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor, topladığı 71 puanla lider durumda bulunuyor.

Sakaryaspor, Tuncay Şanlıyı resmen duyurdu

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Sakaryaspor, Tuncay Şanlı'yı resmen duyurdu!

Sakaryaspor, Tuncay Şanlı'yı resmen duyurdu!

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