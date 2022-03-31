Sakaryaspor, Tuncay Şanlı'yı resmen duyurdu!

Sakaryaspor, teknik direktörlük görevi için Tuncay Şanlı'yla anlaştığını video ile duyurdu.



Yeni teknik direktör için düğmeye basan, Yılmaz Vural'la toplantı gerçekleştirdikten sonra anlaşma sağlayamayan yeşil beyazlılar, hoca konusunda Tuncay Şanlı'da karar kıldı.



SAKARYASPOR'DA İKİNCİ DÖNEMİ



Şanlı, 2016-2017 sezonunda Sakaryaspor'u çalıştırmış, 13 karşılaşmada takımın başında yer almıştı.



Çıktığı 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde eden Tuncay Şanlı, 1,69 puan ortalaması yakaladı.



71 PUANLA LİDER



TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor, topladığı 71 puanla lider durumda bulunuyor.