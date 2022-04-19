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İddaaTrabzonspor - Kayserispor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
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Trabzonspor - Kayserispor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı eleyen Kayserispor, yarı final ilk maçında Trabzonspor'a konuk olurken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

19.04.2022 - 09:44 |
Trabzonspor - Kayserispor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Spor Toto Süper Lig'de üst üste yaşadığı puan kayıpları sonrası en yakın rakibi Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkı 11'e düşen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Antalyaspor'u 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırmıştı. Bordo-mavili ekipte Djaniny maç kadrosundan çıkarıldı. Yerel medya "kas yorgunluğu" olarak servis etti. Son lig maçında sakatlanan Hüseyin Türkmen ve rehabilitasyon süreci devam eden Anders Trondsen de Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek. TD Abdullah Avcı stoperde, Vitor Hugo'nun yanında Ahmetcan Kaplan ile maça başlayacak. Anthony Nwakaeme dinlendirilip Jean Kouassi ilk 11'de oynayabilir. Djaniny'nin yokluğunda Andreas Cornelius'u değil Fode Koita'yı hücum merkezinde görebiliriz. Sağ kanatta Edin Vişça değişmeyecektir. Orta üçlünün "Siopis, Dorukhan & Abdülkadir Ömür" olması şaşırtmaz...

Spor Toto Süper Lig'de üst üste 5 yenilgi aldıktan sonra Göztepe'yi yenen ve Çaykur Rizespor ile berabere kalan Kayserispor, düşme hattının 12 puan üzerinde son 5 haftaya giriyor. Kadıköy'de Fenerbahçe'yi, Vodafone Park'ta Beşiktaş'ı yenerek Ziraat Türkiye Kupası'na damga vuran sarı-kırmızılı ekip; bir sürpriz de Medical Park Stadyumu'nda Trabzonspor'a yapmak istiyor. Uğur Demirok, Abdulkadir Parmak ve Bernard Mensah sakatlıkları nedeniyle deplasman kafilesinde yer almadı. TD Hikmet Karaman, Rizespor'a karşı ilk 11'de başlatmadığı Mario Gavranovic ile Andrea Bertolacci'yi bu kez kulübede başlatmayacaktır. Bertolacci, İbrahim Akdağ ve Joseph Attamah ile birlikte orta alanda oynar. Hücum merkezindeki Gavranovic'e kanatlardan Emrah Başsan ve Mame Thiam destek verir.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!
- Trabzonspor'un evinde oynadığı son 6 resmi maçın 4'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.
- Kayserispor'un deplasmanda oynadığı son 10 resmi maçın 8'inde "karşılıklı gol" izledik.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?
Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu! %46'lık kesim Süper Lig'de şampiyonluğa koşan bordo-mavili ekipten yarı final ilk maçında galibiyet bekliyor... %13'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Trabzonspor - Kayserispor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

SON DAKİKA
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