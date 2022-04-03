Trabzonspor - Beşiktaş maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Milli ara öncesinde Çaykur Rizespor'a 3-2 kaybeden Trabzonspor, 11 Aralık'taki Antalyaspor karşılaşmasından sonra ilk kez yenilgi yüzü görmüştü. Bordo-mavili ekipte Ahmetcan Kaplan, Vitor Hugo ve Anders Trondsen sakat. Sağ bek Bruno Peres cezalı. Son 5 lig maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Marek Hamsik tamamen iyileşti, maç kadrosundaki yerini alacak. TD Abdullah Avcı, Peres'in cezası sonrası Dorukhan Toköz'ü sağ beke çekecek. Dorukhan'ın orta alandaki boşluğunu Manolis Siopis'le dolduracak. Siopis'in orta alandaki partnerleri Abdülkadir Ömür ve Anastasios Bakasetas olacak. Hücumun bir kanadında Anthony Nwakaeme, diğerinde Edin Vişça izlemeye devam edeceğiz. Andreas Cornelius ile Djaniny arasındaki "9 numara" tercihi maç saati netlik kazanacak.

Milli arada Önder Karaveli ile yollarını ayırıp takımın başında Valerien Ismael'i getiren Beşiktaş'ta ise tam 6 isim deplasman kafilesinde yer almadı! Mert Günok sakatlığı, Emirhan İlkhan rahatsızlığı nedeniyle Trabzon'a götürülmedi. Mehmet Topal ile Oğuzhan Özyakup'un antrenman eksikliği bulunuyor. Kerem Kalafat ve Gökhan Töre için ise "Valerien Ismael tercih etmedi" diyebiliriz... Siyah-beyazlılar uzun bir aradan sonra 3'lü savunma düzeniyle sahaya çıkacak. Bu sezon Rize deplasmanında ve iç sahada Antalyaspor'a karşı da 3'lü savunma düzeni denendi ve iki maç da beraberlikle sonuçlandı ancak, o maçlar zorunluluktandı. Trabzon deplasmanıyla birlikte Fransız teknik adamın sistemi sürekli böyle olacak... Stoperde "Welinton, Vida, Montero" göreceğiz. Valentin Rosier sağda, Umut Meraş ya da Rıdvan Yılmaz solda başlayacak. Orta ikilinin "Josef & Can Bozdoğan" olarak başlaması şaşırtmaz. Hücumda ise "Ghezzal, Batshuayi & Teixeira" izleyebiliriz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Trabzonspor'un evinde oynadığı son 3 lig maçı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

- Beşiktaş'ın deplasmanda oynadığı son 4 lig maçında "karşılıklı goller" izledik.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu! %26'lık kesim açık ara ligin zirvesinde yer alan bordo-mavili ekipten bir 3 puan daha bekliyor... %17'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU EFE UYSAL’IN TERCİHİ

Beşiktaş yeni hocası ile ilk maçına çıkacak. Valerien Ismael kariyeri yükselişte olan genç bir teknik adam. Beşiktaş kağıt üstünde doğru bir karar vermiş gibi görünüyor. Kan değişikliğinin olumlu etkisi ile iyi bir performans bekliyorum. Trabzonspor'un hata yapma lüksü var. Ama en fazla bir beraberliğe izin verir diye düşünüyorum. Bunun da gollü olması her açıdan beklenebilir. Trabzon boş geçmez. Bu iki takımın arasında da hep unutulmayan maçlar olur.







