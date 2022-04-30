Trabzonspor - Antalyaspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Adana Demirspor'u deplasmanda 3-1 yenip şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Trabzonspor, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Gaziantep FK karşısında kazanması sonrası Antalyaspor karşısına "1 puan al, şampiyon ol" parolasıyla çıkacak. Bordo-mavili ekipte ameliyat olan Bruno Peres ile tedavisi süren Anders Trondsen sahada olmayacak. Geçtiğimiz hafta içi idmanlarda düz koşu yapan Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme’nin durumları maç saatinde belli olacak. TD Abdullah Avcı sağ bekte Dorukhan Toköz'e forma verecek. Stoper ikilisi olarak "Vitor Hugo & Ahmetcan Kaplan" izleyeceğiz. Sağ kanatta Edin Vişça'nın forması garanti, Nwakaeme yetişmezse sol kanatta Jean Evrard Kouassi oynayacak. Gole en yakın ismin ise Andreas Cornelius olması bekleniyor.

Son 12 lig maçında yenilgisi olmayan Antalyaspor'da 3 isim (Admir Mehmedi, Sinan Gümüş ve Harun Alpsoy) sakatlığı nedeniyle deplasman kafilesinde yer almadı. Hakan Özmert ve Ufuk Akyol takımla birlikte Trabzon'a gitti, durumları maç saati netlik kazanacak. Kırmızı-beyazlılar sezonun ilk yarısında Antalya'da oynanan mücadeleyi 2-1 kazanmış ve Trabzonspor'a sezonun ilk yenilgisini tattırmıştı. Teknik Sorumlu Nuri Şahin'in en önemli hücum silahı, son 6 maçta 6 golü olan Haji Wright olacak. Wright'in yanında Luiz Adriano'yu izleyeceğiz. Kanatlarda Alassane Ndao ve Doğukan Sinik forma giyecek. Hakan Özmert ilk 11'de başlamazsa, orta alanda Fernando'nun partneri ya Fredy olacak ya da Andrea Poli...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Trabzonspor'un iç sahada oynadığı son 5 lig maçının tamamında "karşılıklı gol" izledik.

- Antalyaspor'un ligde oynadığı son 5 maçın tamamında "karşılıklı gol" izledik.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu! %50'lik kesim şampiyonluk için 1 puana ihtiyacı olan bordo-mavili ekipten galibiyet bekliyor... %13'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.