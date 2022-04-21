Real Sociedad - Barcelona maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

La Liga'da son 5 maçını kaybetmeyen ve 32 hafta sonunda 55 puanla 6. sırada yer alan Real Sociedad'da David Silva cezalı. Elche maçında 2 asistle kilidi çözen tecrübeli isim, Betis karşısında kırmızı kart gördü ve zorlu Barcelona randevusunda takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Sezonu kapatan Mikel Oyarzabal, uzun süredir forma giyemeyen genç sol açık Ander Barrenetxea diğer eksikler... TD Imanol Alguacil, Alexander Sörloth ile Alexander Isak'ın arkasında, yaratıcı oyuncu rolünde Portu'yu kullanacak. Orta alandaki üçlü; "Mikel Merino, Martin Zubimendi & Rafinha" değişmeyecektir. Son maçta forma giymeyen Joseba Zaldua sağ bekteki yerine geri dönecek. Stoper ikilisi bir kez daha "Igor Zubeldia & Robin Le Normand" olacak. Sol bekte ise Diego Rico izleyeceğiz.

UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a elendikten sonra ligde de Cadiz'e yenilen Barcelona, mini bir krizde! Yaklaşık 3 aydır kusursuza yakın oynuyor ve Xavi hakkında methiyeler dizilmeye başlamıştı. Camp Nou'da arka arkaya gelen yenilgiler biraz tat kaçırdı... Bu iki yenilgide sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Gerard Pique iyileşti, ilk 11'de olup olmayacağı maç saati netleşecek. Sergi Roberto, Ansu Fati ve Pedri sakat. Dani Alves şüpheli. Sağ bekte Ronald Araujo forma giyecek. Pique yetişirse savunma partneri Eric Garcia olacak. Orta alanda "Frenkie de Jong, Sergio Busquets & Gavi" üçlüsü görev yapacak. Hücumun bir kanadında Ousmane Dembele, diğerinde Ferran Torres izleyeceğiz. Merkezde Pierre-Emerick Aubameyang olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Real Sociedad'ın evinde oynadığı son 7 lig maçının tamamı "2.5 ALT" bitti.

- Barcelona'nın deplasmanda oynadığı son 5 lig maçının tamamı "2.5 ÜST" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu La Liga karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Barcelona kazanır" oldu! %52'lik kesim üst üste yenilgiler alsa da Katalan devinden San Sebastian'da 3 puan bekliyor... %10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI CAN TONGO’NUN YORUMU

Real Sociedad son 8 maçta yalnızca 1 kere kaybetti, o maçta da Real Madrid’e boyun eğmişlerdi. Barcelona ise ligin ikinci yarısının en başarılı ekibi. KG Var isabetli seçim olur.