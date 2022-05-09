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Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma ! Misli.com’un özel olarak belirlediği etkinliklerin oranlarını arttırarak üyelerine daha yüksek oranlarla ekstra kazanç sağladığı bu kampanyaya sen de dahil ol!

09.05.2022 - 10:14 |
Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

İşte 9 Mayıs Pazartesi, günün canlı yayınları

İtalya Serie A
21.45 Fiorentina - AS Roma

Portekiz Premier Lig
22.15 Belenenses - Famalicao

Avusturalya A-Ligi
12.05 Melbourne City FC - Wellington P

Danimarka Süper Lig
20.00 Viborg - Vejle

İsveç Allsvenskan
20.00 Helsingborg - Norrköping
20.00 Sundsvall - Degerfors IF
20.00 IFK Varnamo - Hacken
20.00 IF Elfsborg - Djurgardens

Polonya Ekstraklasa
19.00 G. Leczna - Nieciecza

Amerikan Basketbol Ligi NBA
02.30 Milwaukee - Boston
05.00 Golden State - Memphis

Misli.com Sultanlar Ligi
19.00 Fenerbahçe (K) - Vakıfbank (K)

ATP ROMA
12.00 Martinez P / Norrie C - Kokkinakis T / Tiafoe F
12.00 Brooksby, Jenson - Cobolli F.
12.00 David.Fokina - Ivashka I.
12.00 Wawrinka, S. - Opelka R.
13.15 Djere, Laslo - Coric, Borna
13.20 Isner J / Schwartzman D - Gonzalez S / Molteni A
13.20 Sonego L. - Shapovalov D
14.30 Dodig I / Krajicek A - Dimitrov G / Hurkacz H
14.30 Basilashvili - Evans D.
14.35 Bublik A. - Giron M.
14.35 Khachanov K. - Zeppieri G.
14.40 Gille S / Vliegen J . - Klaasen R / McLachlan B
15.50 Korda S. - Zandschulp B
15.50 R.Vinolas A. - Paul, Tommy
16.00 Brkic T / Cacic N - Granollers M / Zeballos H
17.05 Krawietz K / Mies A . - Arnaldi M / Passaro F .
17.10 Lajovic D. - De Minaur A.
17.20 Bopanna R / Middelkoop M - Mahut N / Martin F
20.00 Car-Busta P. - Delbonis, F.
20.00 Fognini, F. - Thiem D.

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !
İtalya ve Polonya’da yeni gün başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.

Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

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