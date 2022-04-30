Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları
Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma ! Misli.com’un özel olarak belirlediği etkinliklerin oranlarını arttırarak üyelerine daha yüksek oranlarla ekstra kazanç sağladığı bu kampanyaya sen de dahil ol!
İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…
İşte 30 Nisan Cumartesi, günün canlı yayınları
İspanya La Liga & Liga Segunda
15.00 Alaves - Villarreal
17.00 Real Oviedo - Mirandes
17.15 Real Madrid - Espanyol
19.15 Eibar - Zaragoza
19.30 Valencia - Levante
21.30 CF Burgos - Almeria
22.00 Athletic Bilbao - Atletico Madrid
Bundesliga 1&2
14.30 Ingolstadt - Hamburg
14.30 Dynamo Dresden - Jahn Regensburg
14.30 H. Rostock - Paderborn
16.30 B. Dortmund - Bochum
16.30 Augsburg - Köln
16.30 Mainz - Bayern Münih
16.30 Stuttgart - Wolfsburg
16.30 Arminia Bielefeld - Hertha Berlin
19.30 Hoffenheim - Freiburg
21.30 Darmstadt 98 - Erzgebirge Aue
Fransa Ligue 1&2
16.00 AJ Auxerre - Dunkerque
18.00 RC Lens - Nantes
20.00 Paris - Valenciennes
20.00 US Quevillaise-Rouen Metr - Pau
20.00 Cham. Niort - Dijon
20.00 Sochaux - SC Bastia
20.00 Ajaccio - Le Havre
20.00 Guingamp - Caen
20.00 AS Nancy - Nimes
20.00 Grenoble - Amiens
22.00 Rennes - St Etienne
İtalya Serie A
16.00 Cagliari - Hellas Verona
16.00 Napoli - Sassuolo
19.00 Sampdoria - Genoa
21.45 Spezia - Lazio
Hollanda Eredvisie
19.45 Ajax - Zwolle
21.00 Heracles - Twente
22.00 Sparta Rotterdam - AZ Alkmaar
Rusya Premier Lig
14.00 Dinamo Moskova - FC Ural
14.00 Rubin Kazan - Sochi
16.30 Krasnodar - FK Rostov
19.30 Zenit - Lokomotiv Moskova
Portekiz Premier Lig
17.00 FC Arouca - Portimonense
19.00 Maritimo - Benfica
21.00 Porto - FC Vizela
23.00 Belenenses - Braga
Türkiye Basketbol Ligi
21.00 Bursaspor-Türk Telekom
Amerikan Basketbol Ligi NBA
20.00 Boston - Milwaukee
02.30 Miami - Philadelphia
05.00 Phoenix - Dallas
Misli.com Sultanlar Ligi
13.00 Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı
19.00 Fenerbahçe-Vakıfbank
Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma!
İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.