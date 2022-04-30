Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

İşte 30 Nisan Cumartesi, günün canlı yayınları

İspanya La Liga & Liga Segunda

15.00 Alaves - Villarreal

17.00 Real Oviedo - Mirandes

17.15 Real Madrid - Espanyol

19.15 Eibar - Zaragoza

19.30 Valencia - Levante

21.30 CF Burgos - Almeria

22.00 Athletic Bilbao - Atletico Madrid

Bundesliga 1&2

14.30 Ingolstadt - Hamburg

14.30 Dynamo Dresden - Jahn Regensburg

14.30 H. Rostock - Paderborn

16.30 B. Dortmund - Bochum

16.30 Augsburg - Köln

16.30 Mainz - Bayern Münih

16.30 Stuttgart - Wolfsburg

16.30 Arminia Bielefeld - Hertha Berlin

19.30 Hoffenheim - Freiburg

21.30 Darmstadt 98 - Erzgebirge Aue

Fransa Ligue 1&2

16.00 AJ Auxerre - Dunkerque

18.00 RC Lens - Nantes

20.00 Paris - Valenciennes

20.00 US Quevillaise-Rouen Metr - Pau

20.00 Cham. Niort - Dijon

20.00 Sochaux - SC Bastia

20.00 Ajaccio - Le Havre

20.00 Guingamp - Caen

20.00 AS Nancy - Nimes

20.00 Grenoble - Amiens

22.00 Rennes - St Etienne

İtalya Serie A

16.00 Cagliari - Hellas Verona

16.00 Napoli - Sassuolo

19.00 Sampdoria - Genoa

21.45 Spezia - Lazio

Hollanda Eredvisie

19.45 Ajax - Zwolle

21.00 Heracles - Twente

22.00 Sparta Rotterdam - AZ Alkmaar

Rusya Premier Lig

14.00 Dinamo Moskova - FC Ural

14.00 Rubin Kazan - Sochi

16.30 Krasnodar - FK Rostov

19.30 Zenit - Lokomotiv Moskova

Portekiz Premier Lig

17.00 FC Arouca - Portimonense

19.00 Maritimo - Benfica

21.00 Porto - FC Vizela

23.00 Belenenses - Braga

Türkiye Basketbol Ligi

21.00 Bursaspor-Türk Telekom

Amerikan Basketbol Ligi NBA

20.00 Boston - Milwaukee

02.30 Miami - Philadelphia

05.00 Phoenix - Dallas

Misli.com Sultanlar Ligi

13.00 Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı

19.00 Fenerbahçe-Vakıfbank

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma!

İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.