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Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma ! Misli.com’un özel olarak belirlediği etkinliklerin oranlarını arttırarak üyelerine daha yüksek oranlarla ekstra kazanç sağladığı bu kampanyaya sen de dahil ol!

15.04.2022 - 10:41 |
Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

İşte 15 Nisan Cuma, günün canlı yayınları

İspanya La Liga & Liga Segunda
19.00 Eibar - Las Palmas
22.00 Amorebieta - Mirandes
22.00 Real Sociedad - Real Betis

İngiltere Championship
14.30 Luton Town - Nottingham Forest
17.00 Birmingham – Coventry
17.00 Bournemouth – Middlesbrough
19.30 Huddersfield – QPR
22.00 Derby County - Fulham

Fransa Ligue 1
22.00 Rennes - Monaco

İtalya Serie A
20.00 Spezia - Inter
22.00 AC Milan - Genoa

Hollanda 1. Lig
21.00 Jong Alkmaar - ADO Den Haag
21.00 Eindhoven - Jong PSV

RUSYA PREMİER LİG
19.30 Dinamo Moskova - Akhmat Grozny
Portekiz Premier Lig
17.30 FC Arouca - Santa Clara
20.00 Famalicao - Gil Vicente
22.30 Vitoria Guimaraes - P. Ferreira

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !
İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.

Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

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