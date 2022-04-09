Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

İşte 9 Nisan Cumartesi, günün canlı yayınları

İspanya La Liga & Liga Segunda

15.00 Cadiz-Real Betis

17.00 Real Sociedad B-Tenerife

17.15 Mallorca-Atletico Madrid

19.15 Alcorcon-S.Gijon

19.15 Malaga CF-Real Valladolid

19.30 Villareal-Atletic Bilbao

22.00 Real Madrid-Getafe

22.00 Las Palmas-Amorebieta

Bundesliga 1&2

14.30 Schalke 04-Heidenheim

14.30 Erzgebirge Aue-Hannover 96

14.30 Saint Pauli-Werder Bremen

16.30 Köln-Mainz

16.30 Bayern Münih-Augsburg

16.30 Greuther Furth-Mochengladbach

16.30 Wolfsburg-Arminia Bielefeld

19.30 Hertha Berlin-Union Berlin

21.30 Nürnberg-Darmstadt 98

Fransa Ligue 1&2

16.00 Guingamp-Toulouse

18.00 Reims-Rennes

20.00 Grenoble-Caen

20.00 Amiens-SC Bastia

20.00 Ajaccio-Pau

20.00 AJ Auxerre-Valenciennes

20.00 Sochaux-AS Nancy

20.00 Cham.Niort-Nimes

20.00 Rouen Metr.-Rod.Aveyro

20.00 Le Havre-Dunkerque

22.00 Clermont Foo-Paris Saint Germain

İtalya Serie A

16.00 Empoli-Spezia

19.00 Inter-Hellas Verona

21.45 Cagliari-Juventus

Hollanda Eredivisie

19.45 Utrecht-Fortuna Sittard

21.00 Ajax-Sparta Rotterdam

22.00 NEC Nijmegen-Twente

Rusya Premier Lig

14.00 Khimki-CSKA Moskova

14.00 Nizhny Novgo-Dinamo Moskova

16.30 Rubin Kazan-Krasnodar

19.30 Akhmat Grozny-Zenit

Portekiz Premier Lig

17.30 P.Ferreira-Maritimo

20.00 Boavista-FC Arouca

20.00 Benfica-Belenenses

22.30 CD Tondela-Sporting Lizbon

İspanya Liga ACB

19.00 Real Betis-Zaragoza

19.00 Fuenlabrada-Obradoiro

21.45 Tenerife-Cb Breogan

21.45 Bilbao Basket-Valencia Basket

21.45 Manresa-Joventut Badalona

Türkiye Basketbol Ligi

13.00 Merkezefendi Basket-Büyükçekmece

15.30 Yalovaspor-Darüşşafaka

18.00 Karşıyaka-Tofaş

20.30 Bursaspor-Bahçeşehir Koleji

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !

İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.