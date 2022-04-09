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Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma ! Misli.com’un özel olarak belirlediği etkinliklerin oranlarını arttırarak üyelerine daha yüksek oranlarla ekstra kazanç sağladığı bu kampanyaya sen de dahil ol!

09.04.2022 - 11:34 |
Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

İşte 9 Nisan Cumartesi, günün canlı yayınları
İspanya La Liga & Liga Segunda
15.00 Cadiz-Real Betis
17.00 Real Sociedad B-Tenerife
17.15 Mallorca-Atletico Madrid
19.15 Alcorcon-S.Gijon
19.15 Malaga CF-Real Valladolid
19.30 Villareal-Atletic Bilbao
22.00 Real Madrid-Getafe
22.00 Las Palmas-Amorebieta

Bundesliga 1&2
14.30 Schalke 04-Heidenheim
14.30 Erzgebirge Aue-Hannover 96
14.30 Saint Pauli-Werder Bremen
16.30 Köln-Mainz
16.30 Bayern Münih-Augsburg
16.30 Greuther Furth-Mochengladbach
16.30 Wolfsburg-Arminia Bielefeld
19.30 Hertha Berlin-Union Berlin
21.30 Nürnberg-Darmstadt 98

Fransa Ligue 1&2
16.00 Guingamp-Toulouse
18.00 Reims-Rennes
20.00 Grenoble-Caen
20.00 Amiens-SC Bastia
20.00 Ajaccio-Pau
20.00 AJ Auxerre-Valenciennes
20.00 Sochaux-AS Nancy
20.00 Cham.Niort-Nimes
20.00 Rouen Metr.-Rod.Aveyro
20.00 Le Havre-Dunkerque
22.00 Clermont Foo-Paris Saint Germain

İtalya Serie A
16.00 Empoli-Spezia
19.00 Inter-Hellas Verona
21.45 Cagliari-Juventus

Hollanda Eredivisie
19.45 Utrecht-Fortuna Sittard
21.00 Ajax-Sparta Rotterdam
22.00 NEC Nijmegen-Twente

Rusya Premier Lig
14.00 Khimki-CSKA Moskova
14.00 Nizhny Novgo-Dinamo Moskova
16.30 Rubin Kazan-Krasnodar
19.30 Akhmat Grozny-Zenit

Portekiz Premier Lig
17.30 P.Ferreira-Maritimo
20.00 Boavista-FC Arouca
20.00 Benfica-Belenenses
22.30 CD Tondela-Sporting Lizbon

İspanya Liga ACB
19.00 Real Betis-Zaragoza
19.00 Fuenlabrada-Obradoiro
21.45 Tenerife-Cb Breogan
21.45 Bilbao Basket-Valencia Basket
21.45 Manresa-Joventut Badalona

Türkiye Basketbol Ligi
13.00 Merkezefendi Basket-Büyükçekmece
15.30 Yalovaspor-Darüşşafaka
18.00 Karşıyaka-Tofaş
20.30 Bursaspor-Bahçeşehir Koleji

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !
İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.

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