Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

İşte 19 Şubat Cumartesi, günün canlı yayınları

İspanya La Liga & Liga Segunda

16.00 Granada-Villareal

18.00 Zaragoza-Las Palmas

18.15 Osasuna-Atletico Madrid

20.15 Girona-Eibar

20.15 Tenerife-I. Eivissa

20.30 Cadiz-Getafe

23.00 Real Sociedad B-Malaga CF

23.00 Real Madrid-Alaves

Bundesliga 1&2

15.30 Saundhausen-Hamburg

15.30 Holstein Kiel-Karlsruhe

15.30 Werder Bremen-Ingolstadt

17.30 Arminia Bielefeld-Union Berlin

17.30 Wolfsburg-Hoffenheim

17.30 Augsburg-Freiburg

17.30 Stuttgart-Bochum

20.30 Köln-Eintracht Frankfurt

22.30 Nürnberg-Jahn Regensburg

Fransa Lig 1&2

17.00 Sochaux-Ajaccio

19.00 Lyon-Lens

21.00 Cham.Niort-AJ Auxerre

21.00 AS Nancy-Dunkerque

21.00 SC Bastia-Dijon

21.00 Guingamp-Paris

21.00 US Quevillaise-Valenciennes

21.00 Rod.Aveyro-Amiens

21.00 Pau-Caen

21.00 Nimes-Grenoble

23.00 Nantes-Paris Saint Germain

İtalya Serie A

17.00 Sampdoria-Empoli

20.00 AS Roma-Hellas Verona

22.45 Salernitana-AC Milan

Hollanda Eredvisie

18.30 NEC Nijmegen-Waalwijk

20.45 Willem II-Ajax

23.00 AZ Alkmaar-Heracles

Portekiz Premier Lig

18.30 Gil Vicente-Belenenses

21.00 P.Ferreira-FC Vizela

23.30 Vitoria Guimaraes-FC Arouca

Türkiye Basketbol Süper Ligi

15.30 Beşiktaş-Bursaspor

İspanya Kral Kupası

19.30 Real Madrid-Tenerife

İtalya Serie A Basketbol

17.00 Napoli Basket-Reyer Venezia

Mislicom Sultanlar Ligi

14.00 Yeşilyurt-Kuzeyboru

Efeler Ligi

13.00 Cizre Belediye-Altekma

15.30 Tokat Belediye Plevne-Spor Toto

16.00 Sorgun Belediye-Yeni Kızıltepe Spor

16.00 Afyon Belediye-Solhan Spor

18.30 Halkbank-Galatasaray

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !

İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.