Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları
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İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…
İşte 19 Şubat Cumartesi, günün canlı yayınları
İspanya La Liga & Liga Segunda
16.00 Granada-Villareal
18.00 Zaragoza-Las Palmas
18.15 Osasuna-Atletico Madrid
20.15 Girona-Eibar
20.15 Tenerife-I. Eivissa
20.30 Cadiz-Getafe
23.00 Real Sociedad B-Malaga CF
23.00 Real Madrid-Alaves
Bundesliga 1&2
15.30 Saundhausen-Hamburg
15.30 Holstein Kiel-Karlsruhe
15.30 Werder Bremen-Ingolstadt
17.30 Arminia Bielefeld-Union Berlin
17.30 Wolfsburg-Hoffenheim
17.30 Augsburg-Freiburg
17.30 Stuttgart-Bochum
20.30 Köln-Eintracht Frankfurt
22.30 Nürnberg-Jahn Regensburg
Fransa Lig 1&2
17.00 Sochaux-Ajaccio
19.00 Lyon-Lens
21.00 Cham.Niort-AJ Auxerre
21.00 AS Nancy-Dunkerque
21.00 SC Bastia-Dijon
21.00 Guingamp-Paris
21.00 US Quevillaise-Valenciennes
21.00 Rod.Aveyro-Amiens
21.00 Pau-Caen
21.00 Nimes-Grenoble
23.00 Nantes-Paris Saint Germain
İtalya Serie A
17.00 Sampdoria-Empoli
20.00 AS Roma-Hellas Verona
22.45 Salernitana-AC Milan
Hollanda Eredvisie
18.30 NEC Nijmegen-Waalwijk
20.45 Willem II-Ajax
23.00 AZ Alkmaar-Heracles
Portekiz Premier Lig
18.30 Gil Vicente-Belenenses
21.00 P.Ferreira-FC Vizela
23.30 Vitoria Guimaraes-FC Arouca
Türkiye Basketbol Süper Ligi
15.30 Beşiktaş-Bursaspor
İspanya Kral Kupası
19.30 Real Madrid-Tenerife
İtalya Serie A Basketbol
17.00 Napoli Basket-Reyer Venezia
Mislicom Sultanlar Ligi
14.00 Yeşilyurt-Kuzeyboru
Efeler Ligi
13.00 Cizre Belediye-Altekma
15.30 Tokat Belediye Plevne-Spor Toto
16.00 Sorgun Belediye-Yeni Kızıltepe Spor
16.00 Afyon Belediye-Solhan Spor
18.30 Halkbank-Galatasaray
Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !
İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.