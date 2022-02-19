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Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma ! Misli.com’un özel olarak belirlediği etkinliklerin oranlarını arttırarak üyelerine daha yüksek oranlarla ekstra kazanç sağladığı bu kampanyaya sen de dahil ol!

19.02.2022 - 13:10 |
Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

İşte 19 Şubat Cumartesi, günün canlı yayınları
İspanya La Liga & Liga Segunda
16.00 Granada-Villareal
18.00 Zaragoza-Las Palmas
18.15 Osasuna-Atletico Madrid
20.15 Girona-Eibar
20.15 Tenerife-I. Eivissa
20.30 Cadiz-Getafe
23.00 Real Sociedad B-Malaga CF
23.00 Real Madrid-Alaves

Bundesliga 1&2
15.30 Saundhausen-Hamburg
15.30 Holstein Kiel-Karlsruhe
15.30 Werder Bremen-Ingolstadt
17.30 Arminia Bielefeld-Union Berlin
17.30 Wolfsburg-Hoffenheim
17.30 Augsburg-Freiburg
17.30 Stuttgart-Bochum
20.30 Köln-Eintracht Frankfurt
22.30 Nürnberg-Jahn Regensburg

Fransa Lig 1&2
17.00 Sochaux-Ajaccio
19.00 Lyon-Lens
21.00 Cham.Niort-AJ Auxerre
21.00 AS Nancy-Dunkerque
21.00 SC Bastia-Dijon
21.00 Guingamp-Paris
21.00 US Quevillaise-Valenciennes
21.00 Rod.Aveyro-Amiens
21.00 Pau-Caen
21.00 Nimes-Grenoble
23.00 Nantes-Paris Saint Germain

İtalya Serie A
17.00 Sampdoria-Empoli
20.00 AS Roma-Hellas Verona
22.45 Salernitana-AC Milan

Hollanda Eredvisie
18.30 NEC Nijmegen-Waalwijk
20.45 Willem II-Ajax
23.00 AZ Alkmaar-Heracles

Portekiz Premier Lig
18.30 Gil Vicente-Belenenses
21.00 P.Ferreira-FC Vizela
23.30 Vitoria Guimaraes-FC Arouca

Türkiye Basketbol Süper Ligi
15.30 Beşiktaş-Bursaspor

İspanya Kral Kupası
19.30 Real Madrid-Tenerife

İtalya Serie A Basketbol
17.00 Napoli Basket-Reyer Venezia

Mislicom Sultanlar Ligi
14.00 Yeşilyurt-Kuzeyboru

Efeler Ligi
13.00 Cizre Belediye-Altekma
15.30 Tokat Belediye Plevne-Spor Toto
16.00 Sorgun Belediye-Yeni Kızıltepe Spor
16.00 Afyon Belediye-Solhan Spor
18.30 Halkbank-Galatasaray

Seçili etkinliklerde Süper Oranları kaçırma !
İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.

Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

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