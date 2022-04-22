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Misli.com Sultanlar Ligi’nde Play-Off canlı yayınları Misli.com'da!

Misli.com Sultanlar Ligi’nde Play-Off 1-4 heyecanı başlıyor. Misli.com mobil uygulamaları üzerinden yayınlanacak karşılaşmalar nefesleri kesecek. Play-Off 1-4 serisinin ilk karşılaşması Türk Hava Yolları-Vakıfbank arasında oynanacak mücadele ile başlayacak. Mücadele 22 Nisan Cuma günü saat 15.00’de Misli.com mobil uygulamalarından canlı yayınlanacak.

22.04.2022 - 09:50 |
Misli.com Sultanlar Ligi’nde Play-Off canlı yayınları Misli.com'da!

Vakıfbank kısa süre önce Kupa Volley’de Türkiye Şampiyonu olmuştu. Fenerbahçe Opet’i 3-2’lik skorla mağlup eden Vakıfbank, kupayı müzesine götürdü. Sezonun geneline bakıldığında, Vakıfbank cephesinde en çok eleştirilen isim olan Haak, kupanın kazanılmasında en büyük karakterlerden biriydi. Sezon boyunca gönderilmesi gündemde olan, yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Haak, bu performansı sayesinde yeni sezonda kadroda olabilir. Hepimiz izleyip göreceğiz.

Misli.com mobil uygulamalarından canlı yayınlanacak karşılaşmada Türk Hava Yolları ekibinin morali yerinde. THY, Kupa Volley yarı final eşleşmesinde Vakıfbank’a elenmişti. Ev sahibi ekibin güçlü rakibi karşısında nasıl bir performans ortaya koyacağı merak konusu. Geçtiğimiz 2 haftalık süreç içinde smaçörlerinden Madison Kingdon ile sözleşme yeniledi ve gelecek sezon için kadro istikrarı açısından önemli bir adım atmış oldu.

Misli.com Sultanlar Ligi’nde Play-Off 1-4’ün diğer önemli karşılaşması Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit arasında oynanacak. 22 Nisan Cuma günü saat 20.30’da başlayacak karşılaşma Misli.com mobil uygulamalarından yayınlanacak. Mücadelede Fenerbahçe maçın favori takımı olarak öne çıkıyor. Ev sahibi ekipte herkesin yakından tanıdığı Eda Erdem Dündar en büyük koz. İstatistiklere göre sezonun en iyi 6 oyuncusundan biri konumunda.

Eczacıbaşı tarafında öne çıkan oyuncu ise Tijana Baskovic. Baskovic, tüm sezon baz alındığında Gaila Lopez’in ardından en çok skor üreten 2. Oyuncu konumunda.
Misli.com Sultanlar Lig’i karşılaşmalarını mobil uygulamadan izlerken ‘’Süper Oran’’ seçeneklerine de göz atabilir ve bu özel kampanyadan sizler de faydalanabilirsiniz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER
Misli.com Sultanlar Ligi’nin sezon boyunca istatistiklerde öne çıkan isimlerini sizler için derledik.
İşte Misli.com Sultanlar Ligi’ne sezon boyunca damga vuran isimlerin istatistikleri.

-  Sezonun en skorer oyuncusu 100 sette 583 sayı üreten Mert Grup Sigorta’nın pasör çarprazı GAİLA GONZALES oldu.

-  Sezonun en iyi servis atan oyuncusu 83 sette 57 ace alan Fenerbahçe Opet’in Wing Spiker’ı FEDOROVTSEVA ARINA oldu.

-  Sezonun en iyi blok istatistiğine sahip olan oyuncusu 43 sette 39 başarılı blok yapan Vakıfbank’ın orta oyuncusu ZEHRA GÜNEŞ oldu.

Misli.com Sultanlar Ligi’nde Play-Off canlı yayınları Misli.comda

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